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ATV Muhabir Altay Altuğ kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi kurumlarda çalıştı?

ATV'de yaptığı birçok haberler adından söz ettiren muhabir Altay Altuğ'un biyografisi merak ediliyor. Peki muhabir Altay Altuğ kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi kurumlarda çalıştı? Detaylar haberimizde...

ATV Muhabir Altay Altuğ kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi kurumlarda çalıştı?

2019 yılından bu yana ATV'de muhabir olarak görev yapan ve yaptığı haberler ilgi gören başarılı muhabir Altay Altuğ'u ekranlarda görenler hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bu kapsamda  Altay Altuğ'un biyografisini araştıranlar için ATV Altay Altuğ kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi kurumlarda çalıştı? Detaylar haberimizde... 

Muhabir Altay Altuğ kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi kurumlarda çalıştı?

ATV MUHABİR ALTAY ALTUĞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? HANGİ KURUMLARDA ÇALIŞTI?

Altay Altuğ, 1994 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi. 2012-2016 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Altay Altuğ, 2012’de Antalya’nın yerel radyosu ART Fm’de program sunmuştur.

2013-2014 arasında Aydınlık Gazetesi’nde Galatasaray muhabiri olarak çalışan, özel spor haberleri yaparak kendini kanıtlayan Altay Altuğ, 2013’te Ulusal Kanal’da Futbol Meydanı programında da spor muhabirliği yapmıştır.

Muhabir Altay Altuğ kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi kurumlarda çalıştı?

2014’te Star Tv Haber Merkezi’nde Nazlı Çelik’in ekibinde staj yapmıştır. 2015’te Antalya yerel radyosu Olay Radyo’da Ceza Sahası programını sunmuş, çeşitli internet sitelerinde editörlük yapmıştır.

2016-2018 arasında Spor Meydanı Gazetesi’nde çalışmıştır. 28 yaşındaki Altay Altuğ 2019’dan bu yana ATV Haber muhabiri olarak görev yapmaktadır.

MUHABİR ALTAY ALTUĞ'UN BAŞARILARI

Muhabir Altay Altuğ,  2021 Uluslararası İş İnsanları Zirvesi Ödül Töreni’nde “Yılın En İyi Çıkış Yapan Muhabiri” ödülünü almıştır.

Instagram adresi: altayyaltugg 

 

 

 

Muhabir Altay Altuğ kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi kurumlarda çalıştı? Muhabir Altay Altuğ kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi kurumlarda çalıştı? Muhabir Altay Altuğ kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi kurumlarda çalıştı? Muhabir Altay Altuğ kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi kurumlarda çalıştı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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