ATV Yayın Akışı |Akıncı yeni bölümde neler olacak?

8 Ocak 2021 Cuma ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne ATV kahvaltı haberleri ile başlarken, gündüz kuşağında "Esra Erol'da" izleyici karşısında olacak. Akşam ise sevilen dizi "Akıncı" yeni bölümü yayınlanacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 8 Ocak 2021 Cuma ATV yayın akışı...

ATV 8 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

AKINCI DİZİSİ İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir. Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır.

Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.

AKINCI DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister. Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir