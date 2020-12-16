ATV Yayın Akışı |Hercai yeni bölümde neler olacak?

10 Ocak 2021 Pazar ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne ATV kahvaltı haberleri ile başlarken, gündüz kuşağında "Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet" izleyici karşısında olacak. Akşam ise sevilen dizi "Hercai" yeni bölümü yayınlanacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 10 Ocak 2021 Pazar ATV yayın akışı...

ATV 10 Ocak 2021 Pazar Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Kuruluş Osman

15:45 Akıncı

19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber

20:00 Hercai

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran'ın gözaltına alınması Şadoğulları'nda şok etkisi yaratmıştır. Reyyan bir yandan kaybettiği bebeğinin üzüntüsüyle sarsılırken bir yandan da Miran'dan haber alamamanın endişesi içindedir. Miran ise içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışır. Bu sırada hiç beklemediği biri ona yardım eder. Gizli düşmanını merak eden ve Reyyan'ı koruyabilmek için tedbir almak isteyen Miran iz sürer, tahminleri onu yine Azize Aslanbey'e götürecektir.

Ancak bu kez yaşadıklarının sebebi bir başkasıdır. Kendi kanından, canından bir düşmanı vardır. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Azize'nin ise tek bir isteği vardır, oğlundan aldıklarını ona geri verebilmek. Başta da Dilşah'ı… Füsun Aslanbey'le ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Hazar, Mahfuz'la konuşmaya gider. Ancak görüşme sonundan onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Azize ve Nasuh gerçeğini öğrenen Cihan ne yapacak? Miran, Reyyan'a verdiği sözü tutabilecek mi?

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?