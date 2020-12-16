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ATV Yayın Akışı |Kuruluş Osman yeni bölümüyle ATV'de

17 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışında neler var? ATV' de güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, akşam ise "Kuruluş Osman" yeni bölümüyle saat 20.00'da izleyici karşısında olacak. İşte ATV yayın akışı...

ATV Yayın Akışı |Kuruluş Osman yeni bölümüyle ATV'de

17 Şubat 2021 Çarşamba ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ile başlarken, akşam ise "Kuruluş Osman" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 17 Şubat 2021 Çarşamba ATV yayın akışı...

ATV Yayın Akışı |Kuruluş Osman yeni bölümüyle ATV'de

ATV 17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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