Augsburg - Dortmund maç sonucu | Augsburg - Dortmund maç özeti

İki takım Augsburg - Dortmund karşı karşıya geldi. ALMANYA: Bundesliga - 18. Maç Günü tam gaz devam ediyor. Biz de sizin için maç özetlerini derledik.

İşte Augsburg - Dortmund maç sonucu ve Augsburg - Dortmund maç özeti detayları...

Augsburg - Dortmund maç özeti

Tümü

Önemli

90+4'



Hakem maçın son düdüğünü çaldı.

90+3'



Topa sahip olma – 28:72.

90+1' Erling Braut Haaland (Dortmund) ceza sahasına yerden bir pas gönderiyor, ancak rakip defans hızlı bir reaksiyonla tehlikeyi engelliyor.

90'



Dördüncü hakem 3 dakikalık uzatma gösteriyor.

89' Erling Braut Haaland (Dortmund) yaptığı isabetsiz son pasla topu rakip defansa kaptırarak önemli bir fırsatı harcıyor.

88' Jadon Sancho (Dortmund) ceza sahasının kenarından topu kaleye gönderiyor, ancak top üstten dışları gidiyor ve herhangi bir tehlike oluşmuyor.

86' Kendi aralarında isabetli kısa paslar yapan Augsburg oyuncuları oyunun temposunu kontrol ediyorlar.

85'



Martin Schmidt oyuncu değişikliği yapmaya hazırlanıyor. Daniel Baier yerine Noah-Joel Sarenren-Bazee (Augsburg) oyuna giriyor.

83' Dortmund topu kontrol eden taraf. Oyuncular orta mesafeli paslarla şut şansı arıyor.

80'



Oyuncu değişikliği. Oyunu terk eden Marco Reus yerine Mahmoud Dahoud (Dortmund) oyuna giriyor.

79'



Erling Braut Haaland (Dortmund) harika bir bitirici vuruş yapıyor. Marco Reus tarafından gönderilen olağanüstü ara pasta topla buluşan Erling Braut Haaland (Dortmund) hızlı bir reaksiyon göstererek kaleciyle karşı karşıya kalıyor ve yakın mesafeden topu sol alt köşeye gönderiyor. Skor şimdi 3:5.

78'



Dortmund tarafından kullanılan köşe vuruşundan yapılan ortada top defans oyuncularından birisi tarafından rahatlıkla uzaklaştırılıyor.

77'



Manuel Grafe yaptığı faulden dolayı Julian Brandt (Dortmund) için sarı kartını kullanıyor.

74'



Oyuncu değişikliği yapıldı. Fredrik Jensen oyundan çıktı, Eduard Lowen (Augsburg) oyuna girdi.

72'



İşte oyuncu değişikliği. Thorgan Hazard oyundan çıkarken, Lucien Favre oyuna girecek olan Giovanni Reyna (Dortmund) yanında taktik veriyor.

71' Top ağlarda! Dortmund golü buluyor, ama bir dakika! Hakem Manuel Grafe VAR işareti yapıyor, büyük ihtimalle golden önceki pozisyonda ofsayt olup olmadığını kontrol etmek istiyor.

70'



Gol! Thorgan Hazard gönderdiği pasla topu Erling Braut Haaland (Dortmund) ile buluşturuyor ve oyuncu boş kaleye topu kolaylıkla gönderiyor. 3:4.

69' Jadon Sancho gönderdiği ara pasla topu ceza sahası içindeki Marco Reus (Dortmund) ile buluşturuyor, oyuncu acele etmeden şutunu çekiyor, ancak top üstten dışarı gidiyor. Gerçekten çok önemli bir gol pozisyonuydu!

68' Augsburg aleyhine ofsayt kararı veriliyor.

66'



Şimdi istatistiklere bakma zamanı, kaleyi bulan şutlar: 5:5.

65' Jadon Sancho (Dortmund) takım arkadaşının isabetli pasında ceza sahasının kenarında topla buluştu ve üst direğe doğru çok sert bir şut şekti, ancak top un ağlarla buluşması harika bir kurtarış yapan hazırlıklı kaleci tarafından engellendi.

63'



Tomas Koubek, Julian Brandt (Dortmund) tarafından kullanılan köşe vuruşundan gelen topu alıyor.

63'



Julian Brandt (Dortmund) ceza sahasına kanattan sert bir orta yapıyor, ancak defans oyuncusu araya giriyor. Dortmund rakiplerini topu kornere atmaya mecbur etti.

62'



Dortmund köşe vuruşunu paslaşarak bekletmeden kullanıyor.

62' Marco Reus (Dortmund) ceza sahası çizgisi civarından kalenin sol tarafına doğru şutunu çekiyor, ancak Tomas Koubek harika bir kurtarışla topu çıkartıyor. İki muhteşem hareket izledik! Dortmund korner kullanacak.

61'



Jadon Sancho (Dortmund) yaptığı harika koşunun ardından ceza sahasına giriyor ve kaleciyle karşı karşıya kalıyor, kaleciyi geçiyor ve topu boş kaleye gönderiyor. Harika bir hareket!

59'



Gol! Kendisine gönderilen güzel pası kontrol eden Erling Braut Haaland (Dortmund) çektiği harika şutla topu sağ alt köşeden ağlara gönderiyor. Harika bir takım oyunu!

56'



İşte oyuncu değişikliği geliyor. Lukasz Piszczek oyundan çıkıyor; oyuncunun yerini bıraktığı oyuncu Erling Braut Haaland (Dortmund).

56'



Florian Niederlechner (Augsburg) takım arkadaşının güzel pasında topla buluşuyor, kaleciyle karşı karşıya kalıyor ve topu soğukkanlılıkla ağlara gönderiyor.

51' Augsburg oyuncusu gereğinden önce bir koşu yapıyor ve hakem düdüğünü çalarak ofsaytı belirliyor.

49'



Julian Brandt (Dortmund) topla birlikte kalenin önüne kadar ilerliyor ve buradan şutunu çekiyor. Oyuncun yaptığı bu vuruşta top sağ direğin üst kısmından sekip ağlara gidiyor. Skor 2:1.

46'



Harika bir pozisyon! Marco Richter (Augsburg) topu alıyor ve uzak mesafeden sert bir şut çekiyor. Oyuncunun bu güzel vuruşunda top sol direğin içinden ağlara gidiyor. Kaleci Roman Burki gözlerine inanamıyor. Skor 2:0 oluyor.

46'



İkinci yarı az önce başladı.

45+2'



İlk yarı sona erdi.

45'



Uzatma olarak en az 1 dakika daha oynanacak.

45' Roman Burki güzel bir reaksiyon göstererekPhilipp Max (Augsburg) tarafından kullanılan uzak mesafeli serbest vuruşu çıkartıyor. Top sol alt köşeye gidiyor, ancak kaleci bu topun ağlarla buluşmasına engel oluyor.

44' Julian Brandt (Dortmund) sert bir müdahalede bulunuyor, Manuel Grafe düdüğünü çalarak faulü belirliyor. Augsburg serbest vuruş kullanacak.

43' Tomas Koubek oyunu okuma becerisini gösteriyor ve Marco Reus (Dortmund) ara pasta topu kontrol etmek üzereyken tehlikeyi uzaklaştırıyor.

42' Defans oyuncusu bu vuruşu engellemek için elinden gelen her şeyi yaptı. Axel Witsel (Dortmund) tarafından orta mesafeden yapılan vuruşa hayati bir müdahalede bulunarak topun ağlarla buluşmasını engelledi.

39'



Julian Brandt (Dortmund) köşe vuruşunu kullanıyor ancak top uzaklaştırılıyor.

38' Thorgan Hazard (Dortmund) ceza sahası içine pasını gönderemiyor. Top rakip tarafından kesiliyor.

34'



Gol! Ruben Vargas harika saha görüşünü göstererek ceza sahası içine gönderdiği aşırtma pasla topu Florian Niederlechner (Augsburg) ile buluşturdu ve oyuncunu gelişine yaptığı vuruşta top yerden kalenin ortasına giderek ağlarla buluştu. 1:0.

31'



Dortmund köşe vuruşunu kullanıyor, ancak kornerden gol bulma hayalleri defansın topu uzaklaştırmasıyla son buluyor.

29' Marco Reus (Dortmund) kendisine gönderilen isabetli pasta ceza sahası içinde bir boşluk yakalıyor ve çektiği şutta top az farkla sağdan dışarı gidiyor.

25' Jadon Sancho (Dortmund) ceza sahasına ilerlerken kimse müdahale edemiyor. Ancak, oyuncunun vuruşu isabetsiz oluyor ve az farkla üstten dışarı gidiyor. Bu harika bir gol olabilirdi! Top kale çizgisinden sahayı terk ediyor ve Augsburg kale atışını kullanacak olan taraf.

25' Julian Brandt (Dortmund) sert bir faul yapıyor. Manuel Grafe düdüğünü çalarak oyunu durduruyor.

24' Dortmund güzel paslaşmalarla yeni atak fırsatları yakalamaya çalışıyor.

22' GOL SAYILMADI! Ruben Vargas (Augsburg) tarafından atılan gol ofsayttan dolayı sayılmazdı ve tartışmalar ve kızgınlık sahada kendini göstermeye başladı.

19' Augsburg aleyhine ofsayt kararı veriliyor.

18'



Philipp Max (Augsburg) köşe vuruşundan topu ceza alanı içine gönderiyor, ancak defans oyuncularından birisi erken davranarak bu topu kafayla çıkartıyor.

17' Marco Richter (Augsburg) büyük bir fırsattan yararlanamıyor! Oyuncu ceza alanı içinden harika bir vole vuruyor, ancak top az farkla sağdan dışarı gidiyor.

15' Şanssız bir an! Raphael Guerreiro (Dortmund) tarafından ceza sahası çizgisine yakın bir yerden yapılan harika vuruşun sonunda kaleci çok zor durumda kalıyor, ancak top az farkla üstten dışarı gidiyor.

15' Dortmund oyuncuları kendi aralarında kısa paslar yapıyorlar.

13' Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor ve Augsburg takımı oyuncusu ofsayta düşüyor.

12'



Augsburg ceza sahasına orta yapmak yerine köşe vuruşunu kısa pas yaparak kullanıyor.

11' Florian Niederlechner (Augsburg) ceza sahasına orta yapıyor. Rakip defans topu kapıyor ve tehlikeyi uzaklaştırıyor. Augsburg oyuncuları güzel bir iş çıkartıyor ve köşe vuruşu kazanıyor.

11' Daniel Baier (Augsburg) ceza sahasının dışından sert bir vuruş yapıyor anca top büyük farkla soldan dışarı çıkıyor.

11' Philipp Max (Augsburg) takım arkadaşlarından birisini topla buluşturmak için havadan bir orta yapmak istiyor. Ancak rakip defans topu kapıyor ve tehlikeyi uzaklaştırıyor.

10' Ruben Vargas (Augsburg) ceza sahasına tehlikeli bir orta yapıyor, ancak Roman Burki topu kontrol ediyor.

10' Oyun ofsayttan dolayı durdu. Marco Reus (Dortmund) ofsayta yakalanan oyuncu.

9' Florian Niederlechner (Augsburg) koşusunu yaptığı anda ofsayta yakalanıyor.

8' Büyük şans! Marco Reus (Dortmund), Jadon Sancho tarafından kendisine gönderilen pasla buluştuğunda gole çok yaklaşıyor, ancak ceza sahası içinden çektiği şut az farkla soldan dışarı gidiyor.

6' Tin Jedvaj (Augsburg) ceza sahasına orta yapıyor, ancak Roman Burki çok yakınına gelen topu kontrol ediyor.

2' Rani Khedira (Augsburg) kendisine boşluk açıyor ve orta mesafeden yaptığı sert vuruşta top üstten dışarı gidiyor.

1'



İlk yarı az önce başladı.

Dortmund takımı oyuncuları başlama vuruşunu yapacak.

Bugünkü maçta Manuel Grafe orta hakem olarak görev yapacak.