Augustinas Klimavicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustinas Klimavicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augustinas Klimavicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augustinas Klimavicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augustinas Klimavicius 27 Nisan 2001 tarihinde Kaunas şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Augustinas Klimavičius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augustinas Klimavicius Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AG consulting yapmaktadır. Augustinas Klimavicius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hegelmann futbol takımında oynamaktadır. FC Hegelmann takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Augustinas Klimavicius'nin FC Hegelmann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Augustinas Klimavicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augustinas Klimavicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Augustinas Klimavicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augustinas Klimavicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2016 yılında Genoa CFC Altya

1 Temmuz 2017 yılında Genoa U17

17 Ağustos 2018 yılında Spezia U19

30 Haziran 2019 yılında Genoa U19

31 Ocak 2020 yılında Torino U19

30 Haziran 2020 yılında Genoa U19

5 Ekim 2020 yılında Empoli U19

30 Haziran 2021 yılında Genoa U19

21 Ocak 2022 yılında Hegelmann

Augustinas Klimavicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augustinas Klimavicius şuan FC Hegelmann takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Augustinas Klimavicius Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya takımında 18 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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