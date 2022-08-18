Austria Wien 0 - 2 Fenerbahçe | Maç sonucu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play- Off Turu ilk maçında Austria Wien ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleyi King ve Serdar Dursun'un attığı gollerle 2-0 kazandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Austria Wien 0 - 2 Fenerbahçe | Maç sonucu

8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hızlı gelişen atakta Rossi'nin savunma arkası pasına hareketlenen King, ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Norveçli oyuncunun, uzak direğe yerden plasesinde top ağlarla buluştu: 0-1.

26. dakikada sağdan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına altı pas önünde iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta Fitz'in direkt kaleye şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

35. dakikada Braunöder'in sağdan etkili ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Tabakovic'in müsait durumda kafa vuruşunda top yan direk dibinden auta gitti.

Austria Wien 0 - 2 Fenerbahçe | Maç sonucu

41. dakikada İsmail Yüksek, orta sahada kazandığı topu yay çizgisine kadar sürdü. İsmail, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde sağ çaprazda bulunan Serdar Dursun'a aktardı. Bu oyuncunun hafif çaprazda kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

89. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde rakibin uzaklaştıramadığı topla buluşan Rossi'nin şutunda top savunmaya çarparak altı pas önünde Serdar Dursun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun, karşı karşıya şutunda top filelerle buluştu: 0-2.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe müsabakayı 2-0 galibiyetle tamamladı.

Austria Wien 0 - 2 Fenerbahçe | Maç sonucu

Stat: Viola Park

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn

Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Mühl, Galvao, Koumetio, Martins, Wustinger (Dk. 22 Tabakovic, Dk. 86 Handl), Braunöder, Fischer, Huskovic (Dk. 46 Jukic), Fitz (Dk. Can Keleş)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos (Dk. 74 Gustavo Henrique), Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Crespo (Dk. 59 Zajc), İsmail Yüksek (Dk. 79 Arao), Alioski (Dk. 79 Novak), Rossi, King (Dk. 59 Lincoln Henrique), Serdar Dursun

Goller: Dk. 8 King, Dk. 89 Serdar Dursun (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 83 Galvao (Austria Wien)

Sarı kartlar: Dk. 31 Aliloski, Dk. 73 İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Dk. 90 Frücht (Austria Wien)

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