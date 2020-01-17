AUZEF geçme notu kaç? Geçme notu 50 mi? 40 mı? 35 mi? AUZEF not hesaplama

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri güz döneminin sona ermesine az bir süre kala sınavlardan kaç puan alınırsa geçileceğini hesaplamak istiyor. Peki; AUZEF geçme notu kaç? Not hesaplama nasıl yapılır? Tüm merak edilenler haberimizde...

AUZEF GEÇME NOTU KAÇ?

Öğrencilerin, bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekir.

AUZEF GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir.

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınav sonuçları üniversitenin https://aos.istanbul.edu.tr/login adresi üzerinden kullanıcı adı ve parola ile giriş yapılarak öğreniliyor.

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavları 24-25 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AUZEF Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavları 24-25 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak. İÜ AUZEF Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 2-10 Ocak 2021 tarihlerinde

İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde

İÜ AUZEF Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 30 Ocak-7 Şubat 2021 tarihlerinde

İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 17-18 Temmuz 2021 tarihlerinde

İÜ AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınavı 8 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLUR?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır.

Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir.

Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında ders ham puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz; her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.

AUZEF SINAV İTİRAZ NASIL OLUR?

Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır. Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır. Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren Uzaktan Eğitim, 2011 yılından itibaren de Açık Öğretim kapsamında öğrenci kabul eden AUZEF bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir.



2016 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 15 Lisans, 15 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 17'si Açık Öğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Eğitim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Eğitim şeklindedir.

AUZEF, tüm programlarındaki öğrencilerine, dünyanın her yerinde internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler hem lisans hem de ön lisans açık öğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açık öğretim programlarına, “Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilirler.