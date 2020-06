AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2020 ? Ne zaman açıklanacak ?

Koronavirüs salgını nedeniyle online yapılan AUZEF bahar dönemi ara sınavları dün itibariyle sona erdi. Öğrenciler bu kez AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020 ? soru başlığı için internet arama motorlarında araştırmalar yapıyor. Kurum tarafından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. İşte detaylar...

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2020

1 HAZİRAN-14 HAZİRAN (ARA SINAV-VİZE)

10 TEMMUZ-20 TEMMUZ (BİTİRME-FİNAL)

10 AĞUSTOS-21 AĞUSTOS (TELAFİ-BÜTÜNLEME)

17 EYLÜL-18 EYLÜL (MEZUNİYETE ÜÇ DERS)

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çevrimiçi (Online) Ara Sınav sonuçları 17 Haziran 2020 Çarşamba günü, Çevrimiçi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr üzerinden ilan edilecektir.

AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRECEK?

(1) Sınavların değerlendirilmesinde sadece cevap kâğıtlarındaki işaretlemeler dikkate alınır.

(2) Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Bir ders için Ham Başarı Puanı, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinin %40’ı, yarıyıl/yılsonu sınavının ise %60’ı dikkate alınarak hesaplanır.

(4) Açık öğretim programları sınavlarında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

(5) Uzaktan öğretim programları sınavlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz, her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.

(6) Herhangi bir sebeple ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarına giremeyen veya sınavı geçersiz olan öğrenci bu derslerin sınavlarından sıfır (0) puan almış kabul edilir ve buna göre ders ham başarı puanı hesaplanır.

(7) Mezuniyete Üç Ders Sınavı başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır, değerlendirmede ara sınav, yılsonu bitirme ve bütünleme sınavı notları dikkate alınmaz.

AUZEF SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;

Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –

Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

check Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.

check Soru itiraz sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

check Soru itirazlarının kılavuzda yer alan 3. görseldeki SORU İTİRAZ başlığından yapılması gerekmektedir. Çözüm Talep Merkezinin diğer kategorilerden gönderilen soru itirazları dekanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.

AUZEF UZAKTAN EĞİTİM BÖLÜMLERİ NELER?

Kamu Yönetimi

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çocuk Gelişimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Medya ve iletişim

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Endüstri Mühendisliği

AUZEF'TE NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO’ ları vardır: 1. yarıyılın ANO’su, 5. yarıyılın ANO’su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO’sunun hesaplanabilmesi için:

1- O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,

2-Bu derslerin kredi saatlerinin,

3- Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.

AUZEF'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

• ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan üniversitelerde hâlen öğrenci olan ya da bu programlardan mezun olanlar,

• Önlisans öğrencileri/mezunları önlisans programlarına başvurabilir

• Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına başvurabilir

• Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının lisans/ön lisans düzeyindeki programlarına herhangi bir şekilde kayıtlı/mezunu yabancı uyruklu öğrenciler,

• Yurt dışında lisans seviyesinde yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan (YÖK) denklik belgesi alanlar,

AUZEF'E KİMLER BAŞVURAMAZ?

• Herhangi bir üniversitenin ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında kaydı bulunmayanlar veya bu programlardan herhangi bir şekilde ilişiği kesilenler (kayıt sildirenler vb.)

• ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer almayan herhangi bir ön lisans/lisans programının öğrencisi ya da mezunu olanlar,

• YÖK denkliği olmayan yurt dışındaki bir üniversitenin herhangi bir ön lisans/lisans düzeyindeki programlarında öğrenci ya da mezun olanlar,

• İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin lisans / önlisans programlarından herhangi birinde öğrenci olanlar,

• Herhangi bir üniversitenin lisans düzeyindeki programlarında kayıtlı/mezun olanlar,kayıtlı/mezun oldukları aynı programa kayıt olamazlar.

(Örneğin, İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına kayıt yaptıramazlar)

• Ön lisans öğrencileri/mezunları lisans programlarına kayıt olamazlar.

• AUZEF çalışanları fakülte programlarına kayıt olamaz.