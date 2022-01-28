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Av. Dr. Mehmet Sarı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Dr. Mehmet Sarı Biyografisi

Av. Dr. Mehmet Sarı ekranlardaki yorumlarıyla izleyenlerde merak uyandırdı. Peki, Av. Dr. Mehmet Sarı kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Dr. Mehmet Sarı Biyografisi...

Av. Dr. Mehmet Sarı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Dr. Mehmet Sarı Biyografisi

Tv'deki çeşitli programlarda bilgi ve birikimleri aktaran Av. Dr. Mehmet Sarı hakkında merak eden izleyenler araştırmalar yapıyor. Peki, Av. Dr. Mehmet Sarı kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Dr. Mehmet Sarı Biyografisi...

Av. Dr. Mehmet Sarı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Dr. Mehmet Sarı Biyografisi

Av. Dr. Mehmet Sarı kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Dr. Mehmet Sarı Biyografisi...

1975 yılı Çorum doğumlu olan Av. Mehmet Sarı, 1997 yılında Dicle Üniversite Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İstanbul Barosu’na kaydını yaptırdıktan sonra 2005 yılına dek kamuda avukatlık görevini üstlenen Sarı, ardından serbest avukatlık yaptı.

Av. Dr. Mehmet Sarı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Dr. Mehmet Sarı Biyografisi

Akademik anlamda;

2007 yılında İstanbul Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Özel Hukuk” alanında yüksek lisans yaptı, 2007–2010 yılları arasında Fransa’da Strasbourg (Robert Schuman) Üniversitesinde Fransızca eğitimi aldı.

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi’nde, İstanbul Barosu CMK servisinde görev yaptı. Bir dönem Yeşilay Şubesi Bahçelievler kurucu başkanlığı görevini yürüttü. 2016 İstanbul Barosu seçimlerinde Hukukun Üstünlüğü adına İstanbul Barosu Başkan adayı oldu.

Üç yıl Polis Meslek Yüksekokulunda Ceza Hukuku dersleri verdi. 15 Temmuz Davalarında müşteki müdahil avukat olarak davaları takip etti. Ayrıca Ankara – İstanbul davaları hakkındaki bilgi notlarını Türkçe ve İngilizce hazırlayarak kamuoyunun bilgisine sundu.

Av. Dr. Mehmet Sarı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Dr. Mehmet Sarı Biyografisi

Halen Türkiye Adalet Araştırmaları adına güncel hukuki çalışmalar yürütmektedir. Akademik düzeyde Fransızca ve iyi düzeyde İngilizce bilen Av. Dr. Sarı, evli ve üç çocuk babasıdır.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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