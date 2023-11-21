Av. Ramazan Öztürk AK Parti Pendik Belediye başkan aday adayı oldu

Ak Parti Pendik Belediye başkanı aday adayı olan Ramazan Öztürk, meclis üyeliği yapmış, Pendik Belediye Başkan Yardımcılığı da yapmış, sivil toplumla alakalı önemli çalışmaları olan bir isim.

Ramazan Öztürk ile birlikte ailesi ve sivil toplum kurumu temsilcileri ile yerel basın AK Parti İlçe Binası’nda bulundular.



Aday Adaylığını resmileştiren Ramazan Öztürk ve Ak Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya birer konuşma yaptılar ve çıkacak adayla birlikte parti olarak hep beraber Pendik'te ki sonucu geliştirecekleri ve İstanbul Büyükşehir içinde oyları arttırma hedefleri olduğunu söylediler.

Adaylık başvurusu formuyla çekilen fotoğrafın ardından Ak Parti İlçeerkezi'nin önünde toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

AV RAMAZAN ÖZTÜRK KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun oldum, Avukatlık Stajını tamamlayarak 1989 yılında avukat olarak Uluslararası Ticaret, Yabancı Ülke Konsolosluk Danışmanlığı, Sendika Hukuku, Ceza Hukuku Ağırlıklı Çalışan bir avukatlık ofisinde stajını yapıp toplam 27 ay çalıştı. Askerlik vazifesini yaptıktan sonra Bilişim ve Otomotiv Sektöründe faaliyette bulunan bir Holding'te 1991-2014 yılları arasında 24 yıl Hukuk Müşaviri olarak çalıştı, 3 Yıl Pendik Belediye Başkan Yardımcılığı, 5 Yıl Meclis Üyeliği yaptıktan sonra 2017 yılında oğlu ve kızı ile birlikte Ahi Hukuk & Danışmanlık Ofisi ünvanlı kendi ofisini kurdu. Halen Ceza, Ticaret, Fikri Sınai Haklar, İş,Tüketici, İcra-İflas, İdari, Vergi, Seçim, Site Yönetim Danışmanlığı, Şirket Müşavirliği alanları ile ilgili her türlü hukuki destek hizmetleri vermekte.