Av yasağı geldi, son ağlar çekildi! Van Gölü’nde inci kefali üreme dönemi

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayabilen endemik tür inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle uygulanan av yasağının başlamasıyla balıkçı tekneleri ağlarını çekerek, marinaya yerleşti. Van Gölü Havzası'nın önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için av yasağı başladı. Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri için balıkçılar son kes ağlarını çekti. Teknelerini marinaya yanaştıran balıkçılar 90 gün boyunca Van Gölü'nde inci kefali avlayamayacak.

"DENETİMLER BAŞLATILDI"

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, av yasağının başladığını ve yasak süresince Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve zabıta ekiplerinin görev alacağını belirtti. Bugünden itibaren balıkçı teknelerinin barınaklara çekildiğini ifade eden İl Müdürü Görentaş, "Balıkçı ağları toplandı ve buradaki denetim çalışmalarımız başladı. Bundan sonraki süreçte geçen yılda olduğu gibi av yasağı çalışmalarımızı jandarma, emniyet ve zabıta ekipleriyle birlikte yapacağız. Dönem içerisinde avlanmayı minimize etmeye çalışacağız. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı'mızdan temin ettiğimiz ödeneklerle alınan 15 aracı jandarma ve emniyet ekiplerimize teslim ettik" dedi.

Van Gölü'nde çocukluğundan bu yana balıkçılık yaptığını dile getiren Recep Şen ise av yasağının başlamasıyla birlikte teknelerini karaya çektiklerini söyledi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı