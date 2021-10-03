Avarya ne demek, TDK'ya göre Avarya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Avarya ne demek? Avarya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi avarya kelimesi. Peki avarya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre avarya nedir, avarya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AVARYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Avarya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Avarya kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre avarya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir deniz yolculuğunda geminin veya yükünün gördüğü zarar

- Çeşitli sebeplerle dayanıklılığını ve esnekliğini kaybetmiş yapağı ve yün

