Avcılar'da maskesiz, mesafesiz kukla gösterisi

Koronavirüs nedeniyle uzun süreden bu yana sahneye çıkamayan gösteri sanatçısı Müseyip Gülen'in Avcılar'da sokakta yapmak istediği kukla gösterisinde "Sosyal mesafe" kuralı unutulunca zabıta müdahale etti. Pandemi nedeniyle aylardan bu yana evde kaldıklarını, sahne ve izleyici ile buluşamadıklarını belirten Müseyip Gülen, Avcılar'daki Havuz Meydanı'na yanında taşıdığı kuklaları içerisine doldurduğu çuvalla geldi. Gülen "Çilli" ismini verdiği kuklası ile gösterisine başladı.

Elindeki kuklalarla gösteri yapmaya başlayan Gülen'i gören çocuklu aileler hemen durarak, çevresinde halka oluştururken, "Sosyal mesafe" kuralı unutuldu. Bu sırada devriye gezen Avcılar Belediyesi Zabıta görevlileri Müseyip Gülen'in sokakta gösteri yapması için izni olmadığını belirterek, kukla gösterisini durdurmasını istedi. Uyarı üzerine kuklaları tekrar torbaya kolan Müseyip Gülen, "İnsanları sosyal mesafeye uymaları için uyarıyorum. Çocuklara, "Maskeniz var mı?, Yoksa takın, aranızda mesafe olmalı" diyorum. Gösteri başlıyor, kısa süre sonra aradaki boşluklara birileri geliyor, mesafeyi bozuyor" diye konuştu.