Avcılar'da yürek yakan kaza: 3 yaşındaki çocuğun üzerinden kamyonet geçti!

Avcılar'da görenlerin kanını donduran bir kaza meydana geldi. Evinin önünde karşıdan karşıya geçen 3 yaşındaki Umut K. isimli çocuğun üzerinden kamyonet geçti. Dün saat 14.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi’nde meydana gelen kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrasında olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Minin Umut hastaneye kaldırılırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Minik Umut kaza sonrasında hastaneye kaldırılırken, yakınları ise sinir krizi geçirdi. Minik Umut’un bir akrabası yaşananları anlatarak, “Çocuğa vurmuş, çocuk vefat etti. 3-4 yaşlarındaydı, sürücü teslim oldu. Çocuk karşıdan karşıya geçiyormuş” dedi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Minik Umut'un kamyoneti fark etmeyerek karşıdan karşıya geçmek için hızla yola çıktığı görülüyor.