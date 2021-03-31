Meryem Üzerli kızı Lily Koi'nin yüzünü paylaştı!AB ve Rusya arasında Sputnik V aşısı gerginliğiSafiye Soyman'dan Fazıl Say'a kostüm cevabı!Prof. Dr. Uğur Şahin'den yetkililere ortak çağrı: Elinizdeki tüm aşıları kullanın!Denizli’de yüz yüze eğitim ve sınav uygulamalarına devam edilecekAcun Ilıcalı'nın, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram takibinden neden çıkardığı belli olduŞevval Şahin sosyal medya hakkındaki düşüncelerini açıkladı!Vakalar artınca giriş ve çıkışlara kontrol getirildi, yüz yüze eğitime ara verildi!Belkıs Özener kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları nelerdir?2022 Dünya Kupası Elemeleri G grubu puan durumu, fikstür, maç sonuçları | Türkiye G Grubunda kaçıncı sırada?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Avcılar'da yürek yakan kaza: 3 yaşındaki çocuğun üzerinden kamyonet geçti!

Avcılar'da yürek yakan kaza: 3 yaşındaki çocuğun üzerinden kamyonet geçti!

Avcılar'da yürek yakan trafik kazası meydana geldi. Evinin önünde karşıdan karşıya geçen 3 yaşındaki çocuğun üzerinden kamyonet geçti. Ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feci olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Avcılar'da görenlerin kanını donduran bir kaza meydana geldi. Evinin önünde karşıdan karşıya geçen 3 yaşındaki Umut K. isimli çocuğun üzerinden kamyonet geçti. Dün saat 14.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi’nde meydana gelen kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrasında olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Minin Umut hastaneye kaldırılırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Avcılar'da yürek yakan kaza, 3 yaşındaki çocuğun üzerinden kamyonet geçti

Minik Umut kaza sonrasında hastaneye kaldırılırken, yakınları ise sinir krizi geçirdi. Minik Umut’un bir akrabası yaşananları anlatarak, “Çocuğa vurmuş, çocuk vefat etti. 3-4 yaşlarındaydı, sürücü teslim oldu. Çocuk karşıdan karşıya geçiyormuş” dedi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Minik Umut'un kamyoneti fark etmeyerek karşıdan karşıya geçmek için hızla yola çıktığı görülüyor.

Avcılar'da yürek yakan kaza, 3 yaşındaki çocuğun üzerinden kamyonet geçtiAvcılar'da yürek yakan kaza, 3 yaşındaki çocuğun üzerinden kamyonet geçti

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT