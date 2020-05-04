AVM'ler ne zaman açılacak? Bu sorunun cevabuna ulaşmak isteyen internet kullanıcıları konuya ilişkin arama yapmaya başladı. Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6. Kez telekonferans yöntemi ile toplandı. Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek milyonlarca öğrenci, 65 yaş üstü vatandaşların gözü bu toplantıda. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Peki AVM'ler ne zaman açılacak? Ayrıntılar haberimizde...

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek" dedi.

Koronavirüsle mücadele eden bazı ülkeler, bir dizi önlemle AVM'lerin açılmasına izin veriyor. Tedbirlerle çalışanların ve alışverişe gelen müşterilerin sağlığı ön planda tutuluyor. İlk etapta belli sayıda mağazanın açılmasına izin verilirken, AVM'ye giren kişi sayısı ise kısıtlanıyor. Türkiye'deki sektör temsilcileri ise son günlerde açılması gündemde olan AVM'lerde benzer önlemlerin alınmasını bekliyor.

Alınması beklenen önlemler arasında, AVM'lerin günde 10 saat açık olması, müşterilerin ziyaretinin 3 saati geçmemesi, 3-12 yaş arası ve 60 yaş üstü ziyaretçilerin girişine izin verilmemesi, AVM ve mağazaların kapasitelerinin yüzde 30'u kadar müşteri alabilmesi, çalışanlar da dahil olmak üzere AVM'ye giren herkesin termal ısı ölçerlerle denetlenip takip edilmesi, tüm girişlerde el dezenfektanları bulundurulması, tuvaletlerin her kullanımdan sonra temizlenmesi, maskesiz ziyaretçi girişine ve dolaşmasına izin verilmemesi, potansiyel koronavirüs taşıyıcıları için zorunlu izolasyon odası kurulması, yeme-içme alanlarında oturma kapasitesinin yüzde 30'u kadar ziyaretçi alabilmesi ve masaların arasının en az 2 metre olması, önlemler süresince perakendeciler ve AVM yönetimlerinin kampanya, aktivite veya promosyon yapmaması, AVM otoparkının yüzde 25'inin açık olması gibi tedbirler yer alıyor.

Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının ardından uzmanların kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısı üzerine AVM'lerde faaliyetlere ara verilmişti. Geçen 1 aylık süreç sonunda ise AVM'lerin Ramazan Bayramı öncesinde veya sonrasında kademeli açılması gündemde.

Açılış için bir takım önlemlerin alınması bekleniyor. Konuya dair ayrıntılar netleşince haberimizde yer vereceğiz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MADDE MADDE AÇIKLADI

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6. Kez telekonferans yöntemi ile toplandı. Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek milyonlarca öğrenci, 65 yaş üstü vatandaşların gözü bu toplantıda. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden önemli satırbaşları ise şu şekilde:

"Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün 11. gününe vasıl olduğumuz Ramazan-ı Şerifiminizi bir kez daha tebrik ediyorum. Gelişmiş ülkelerin zorlandığı bir dönemde Türkiye hamdolsun devleti ve milletiyle örnek bir mücadele ortaya koymuştur."

İYİLEŞEN HASTA SAYISI KATLANARAK ARTIYOR

"Bu sayede hem ölüm oranımızı çok aşağıda tuttuk hem de hastalığın yayılma hızının önünü başarılı bir şekilde kestik. Yeni hasta vakalarımız artık 1000'li rakamlarla ifade edilir hale geldi. İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor. Doktor, hemşire, teknisyeniyle tüm sağlık çalışanlarımızın fedakarca gayretleri neticesinde hastanelerimizde vicdanları kanatan hiçbir görüntü yaşanmadı.

Tüm adımları bilinçli, kararlı ve zamanlı şekilde attık. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturduğumuz Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve değerlendirme ışığında her türlü tedbiri aldık."

"Ülke içindeki insan hareketliliğini azalttık, etkilenen tüm kesimler için destek programları hazırladık."

NORMALLEŞME PLANI VE SÜRECİ

"Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Ancak hiçbir şey eskiden bildiğimiz normal düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir."

"Rehavete ve karamsarlığa kapılmadan bu süreci yürüteceğiz"

"İlk olarak Mayıs ayı normalleşme planını sizlerle açıklamak istiyorum"

"Aldığımız tedbirlerin önemli kısmında 1,5 ayı geride bıraktık. Uzun süre boyunca okuluna gidemeyen öğrenci, işyerini açamayan esnaf, çalışamayan işçi, sokağa çıkamayan genç ve yaşlılarımızın hayatını sınırlandırmak zorunda kalan tüm insanlarımızın eski günleri özlediklerini biliyoruz.

Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizde de hiçbir şey tam manasıyla eskiden bildiğimiz normal düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir. Salgının ne kadar süreceği hastalığa çare olacak ilaçların ne zaman kullanıma sunulacağı belli değildir."

"Küresel ekonominin karşımıza nasıl bir tablo çıkaracağı meçhuldür. Salgının yurt içi ve yurt dışı seyrine bağlı olarak mücadelemizi yürüteceğiz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın koordinasyonunda bakan ve kurumlarımızın katılımıyla normalleşme planı hazırladık. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum; bu takvim bir anda Mart ayının ilk günlerindeki hayatımıza geri dönüş anlamına gelmiyor.

Normalleşme planıyla sadece vatandaşlarımızın günlük hayatlarını salgın şartlarında olabilecek en iyi seviyeye getirmeyi planlıyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar yürütecek ve inşallah başaracağız.

Mayıs- Haziran ve Temmuz ayına yayarak yapıyoruz. Fiziki mesafenin korunması, maske kullanımına devam edilmesinin, temizlik kurallarına sıkı şekilde riayetin bu sürecin vazgeçilmezi olduğunu tekrar çiziyorum.

Mayıs ayı normalleşme planında Sağlık Bakanlığımız ülkemizdeki tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak rehber dökümanlar hazırlayarak ilgili kurumlara göndermeye başladı."

1 MİLYAR 910 MİLYON LİRA BAĞIŞ TOPLANDI

"Üçüncü sosyal destek programı çalışmalarımız sürüyor. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına 1 milyar 910 milyon lirayı buldu. Kampanyamız devam etmektedir. Milletimiz örnek dayanışma sağladı. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı da ihmal etmedik. 65 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik. 16 Nisan'dan beri vatanlarına kavuşturduğumuz kişi sayısı 29 bini buldu.

Bu vatandaşlarımızı yurtlarda karantinadan sonra evlerine göndermek suretiyle sınırlarımız dışında virüsün taşınması riskinin önüne geçtik. Maskeden diğer araçlara kadar 57 ülkeye yardım yaptık. Son olarak Somali'ye kendi üretimimiz olan solunum cihazlarından da hibe ettik. Bu cihazlar Somali'nin ilk solunum cihazları olarak hizmete girdi. ABD başta olmak üzere pekçok ülkeye talep ettikleri tıbbi malzemeleri gönderdik, gönderiyoruz.

İlaç ve aşı geliştirme çalışmalarını uluslararası toplumla işbirliği halinde sürdürüyoruz. Bugün bu konudaki görüşlerimizi ve destek beyanımızı dünya ile paylaştık.

65 YAŞ VE ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASI

65 yaş üstü ile 20 yaş altı için belirlediğimiz sokağa çıkma kısıtlaması hastanın yaygınlaşmasını ciddi oranda etkiledi. 31 şehirde sokağa çıkma sınırlandırmasının da salgınla mücadelede büyük faydasının olduğunu biliyoruz. Hepsi Bilim Kurulu ile yakın işbirliği halinde aldığımız tedbirler sayesinde bugünlere geldik. 83 milyon vatandaşımızın her birine destek ve sabır içine şahsım ve kabinem adına şükranlarımı sunuyorum."

"65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması gününde 4 saat yürüme izni 11.00 ile 15.00 arasında."

İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı bu hafta sonu Pazar günü saat 11.00 ile 15.00 arası gerçekleştiriyoruz."

7 İLE SEYAHAT YASAĞI KALKTI DİĞER İLLER İÇİN 15 GÜN DAHA UZATILDI

"7 ilimizde seyahat yasağını kaldırıyoruz. Diğer illerimiz için giriş-çıkış yasağını 15 gün daha uzatıyoruz."

AVM'LER VE BERBERLERİN AÇILIŞ TARİHİ

"Berber kuaför güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek."

MASKE AÇIKLAMASI

"Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz.



Maske türlerine göre üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz. Hac farizasının yerine getirilip, getirilmeyeceğine ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız kendi içinde ve diğer ülkelerle görüşerek kararını verecek.

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme 1 Haziran'da, bedelli askerlik 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

Belediye ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs'ta yeniden açılacak. Üiniversite sınav 27-28 Haziran'da."

SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

"Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme 1 Haziran'da, bedelli askerlik 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

Belediye ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs'ta yeniden açılacak. Üniversite sınav 27-28 Haziran'da.

Yüksek öğretim kurumları sınavı 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır.

Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönecekler. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takipleri 15 Haziran'da başlayacak.

Hazırlamış olduğumuz normalleşme planını daha önceden de belirttiğim gibi dinamik şekilde uygulayacağız. Gelişmelere göre bazı tarihlerin öne alınması bazılarının geriye bırakılması mümkündür.

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rehberlerdeki kurallara en üst düzeyde tutarsak bu süreç daha uzun olacaktır. Kurallara uyulmaması ve Allah göstermesin salgının yeniden yayılması halinde çok daha sert tedbirlere başvurabiliriz.

Tedbirsiz tevekkül cehalet alametidir. Salgınla mücadele için bilim insanlarımızın söylediği her tedbiri uygulamak suretiyle Allah'ın bir kaderinden bir diğer kaderine sığınacağız.

Dünyanın özellikle salgın sonrası hiçbir bakımdan asla yeniden eskisi gibi olamayacağı bir dönemden geçtiğimizi unutmamalıyız. Bu sürecin siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel alanda yeni bir uyanışa vesile olmasını diliyorum.

Ülkemizde malesef tek parti döneminden beri bu millete maddi manevi zulmeden bir anlayışın örnekleri ile karşılaşıyoruz. Milli irade, demokrasi, hak, hukuk adaleti, sandığı hazmedemeyen bu faşist zihniyet hala vesayet, darbe, cunta özlemiyle yanıp tutuşuyor.

CHP'li yöneticilerin son bir haftadaki beyanlarını alt alta koyduğumuzda ortaya çıkan tablo bize bunları söylüyor.

Demokratik yöntemlerle iktidara gelmek yerine darbeyle ülkenin yönetimini gasp etme hevesiyle hareket edenler 15 Temmuz'da milletten aldıkları derse rağmen aynı yolda yürümekte ısrar ediyor."