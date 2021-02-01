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Avrasya Tüneli geçiş ücreti | Avrasya Tüneli zam mı geldi? Ne kadar oldu 2021?

Yeni yılın gelemsiyle birlikte köprü ve otoyol geçiş ücretleri de güncelleniyor. İStanbul'un en çok tercih edilen tünellerinden birisi olan Avrasya Tüneli^nin de geçiş ücreti bu kapsamda değişti. Peki Avrasya Tüneli geçiş ücreti | Avrasya Tüneli zam mı geldi? Ne kadar oldu 2021? Detaylar haberimizde...

Avrasya Tüneli geçiş ücreti | Avrasya Tüneli zam mı geldi? Ne kadar oldu 2021?

2021 yılının gelmesiyle birllikte köprü ve otoyollar için ödenen geçiş ücretlerinde güncellemeler yapılırken İstanbul'un en çok tercih edilen alternatiflerinden birisi olan Avrasya Tüneli'nin de ücreti zamlandı. Bunun üzerine internet kullanıcıları, yeni ücreti öğrenmek için arama motorlarında Avrasya Tüneli geçiş ücreti | Avrasya Tüneli zam mı geldi? Ne kadar oldu 2021? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ

1 Ocak 2021 tarihinde köprü ve otoyollarda geçiş ücretlerine yüzde 25 zam yapılırken Avrasya Tüneli de bu zamdan nasibini aldı. 2021 Ocak ayında otomobiller için 36,40 TL olan Avrasya Tüneli geçiş ücreti, yüzde 26 oranında zamlandı.

Avrasya Tüneli geçiş ücreti | Avrasya Tüneli zam mı geldi? Ne kadar oldu 2021?

AVRASYA TÜNELİ ZAM MI GELDİ? NE KADAR OLDU 2021?

Otomobiller için 36 TL 40 kuruş olan ücret, 1 Şubat tarihinden itibaren 46 TL’ye yükseldi.

Minibüs geçiş ücretleri ise 54,70 TL'den 69 TL'ye yükseltildi. 

Avrasya Tüneli geçiş ücreti | Avrasya Tüneli zam mı geldi? Ne kadar oldu 2021?

Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde yapılan duyuruda ise şu ifadelere yer verildi:

"1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 46 TL, minibüsler için ise 69 TL olarak belirlenmiştir.
NOT:
- Fiyatlara %8 KDV dahildir.
- Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar geçebilmektedir."

Avrasya Tüneli geçiş ücreti | Avrasya Tüneli zam mı geldi? Ne kadar oldu 2021?

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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