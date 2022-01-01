Avrasya Tüneli geçiş ücreti, tarifesi 2022 | Avrasya Tüneli ücreti ne kadar, kaç TL 2022 ?

2022 yılına girilmesiyle birlikte düzenli olarak köprü ve otoyol geçiş ücretlerine fiyat güncellemesi yapılıyor. Bu kapsamda İstanbul'da vatandaşların yolunu önemli ölçüde kısaltan Avrasya Tüneli'nin de geçiş ücreti artırıldı. Bakanlığın açıklamasına göre söz konusu artış 1 Ocak 2022 Cumartesi günüden itibaren uygulanmaya başlanacak. Peki Avrasya Tüneli ücreti ne kadar, kaç TL 2022? Avrasya Tüneli geçiş ücreti, tarifesi 2022 haberimizde...

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ, TARİFESİ 2022

Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre otomobiller için tek yön olarak 53 TL oldu. Eğer vatandaşlar saat 00.00-05.00 saatleri arasında geçiş yaparsa yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL'ye tüneli kullanabilecek.

Minibüsler için ise geçiş ücreti 79,50 TL olarak belirlendi. Minibüsler saat 00.00-05.00 saatleri arasında tüneli kullanırsa bu ücret indirimli olarak 39,75 TL olarak uygulanacak.

AVRASYA TÜNELİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL 2022 ?

Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 53 TL, minibüsler için 79,50 TL olarak belirlenmiştir. Ücretler gece tarifesinde %50 indirimli olarak otomobiller için 26,50 TL, minibüsler için ise 39,75 TL olarak uygulanacaktır.

NOT: 05:00 - 23:59 saatleri arasında gündüz, 00:00 – 04:59 saatleri arasında gece tarifesi uygulanacaktır. Fiyatlara %8 KDV dahildir.

Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar geçebilmektedir."

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

"Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05.00-24.00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00.00-05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir."

AVRASYA TÜNELİ NEDİR? AVRASYA TÜNELİ ÖZELLİKLERİ

Avrasya Tüneli Projesi (İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi), Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının altından geçen bir karayolu tüneli ile birbirine bağlıyor. İstanbul’da araç trafiğinin yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet veren Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor.

Projenin 5,4 kilometrelik bölümü, deniz tabanı altına özel bir teknoloji ile inşa edilen iki katlı tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluşurken, Avrupa ve Asya yakalarında toplam 9,2 kilometrelik güzergâhta yol genişletme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Sarayburnu-Kazlıçeşme ile Harem-Göztepe arasında yer alan yaklaşım yolları genişletilerek kavşak, araç alt geçitleri ve yaya üst geçitleri inşa edildi.

Tünel geçişi ve yol iyileştirme-genişletme çalışmaları, bütüncül bir yapıda araç trafiğini rahatlatıyor. İstanbul’da trafiğin çok yoğun olduğu güzergâhta yolculuk süresi kayda değer miktarda azalırken, güvenli ve konforlu yolculuğun ayrıcalığını yaşamak mümkün hale geliyor. Ayrıca çevre ve gürültü kirliliğinin azalmasına da katkı sağlanmış oluyor.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Avrasya Tüneli Projesi’nin tasarım, inşaat ve işletmesini gerçekleştirmesi için Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.’yi (ATAŞ) görevlendirdi. İşletme süresinin tamamlanması ile Avrasya Tüneli kamuya devredilecek.

AVRASYA TÜNELİ'NİN FAYDALARI

Trafiğin çok yoğun olduğu Koşuyolu – Kumkapı hattında kıtalararası yolculuk süresi 5 dakikaya kadar iniyor.

Avrasya Tüneli, sahip olduğu ileri teknoloji ile bu güzergahta güvenli ve konforlu yolculuk imkânı sağlıyor.

Modern aydınlatma, yüksek kapasiteli havalandırma ve yolun düşük eğime sahip olması gibi özellikler, yolculuk konforunu artırıyor.

Avrasya Tüneli'nin iki katlı olarak inşa edilmesi, yol güvenliğine sağladığı katkı sayesinde sürüş konforunu da olumlu yönde etkiliyor. Her katta 2 şeritten tek yönlü geçiş sağlanıyor.

Sis, buzlanma gibi olumsuz hava koşullarında da kesintisiz yolculuk yapılabiliyor.

Avrasya Tüneli, İstanbul’daki mevcut havaalanları arasında en hızlı ulaşım olanağı sunuyor.

Trafik yoğunluğunun azalmasıyla egzoz emisyon oranı azalıyor.

Tarihi yarımadanın doğusunda kayda değer oranda trafik azalması sağlanıyor.

Boğaziçi, Galata ve Unkapanı köprülerindeki araç trafiğinde hissedilir rahatlama sağlanıyor.

Avrasya Tüneli tüm aşamalarında İstanbul’un siluetine zarar verilmeyecek şekilde geliştirildi. İç mimarisinde uygulanan aydınlatma teknikleri ve tünel girişlerinde geleneksel Türk mimarisinden gelen motiflerle İstanbul’un kimliğini yansıtıyor.