Avrupa Birliği'nden Ermenistan'a çağrı!

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin açıklama yapıldı. Ülkedeki gelişmelerin yakından takip edildiğinin belirtildiği açıklamada siyasi farklılıkların barışçıl ve parlamenter demokrasi ilkelerine bağlı kalarak çözülmesi gerektiğinin altı çizildi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada Ermenistan Anayasası'na göre, "silahlı kuvvetlerin, siyasi konularda tarafsızlığını koruması ve sivil kontrol altında olması gerektiği" hatırlatılarak Ermenistan'da demokrasinin ve anayasal düzenin korunmasının önemi vurgulandı.

"GERGİNLİĞİ TIRMANDIRACAK EYLEMLERDEN KAÇININ"

Açıklamada, ülkedeki bütün taraflara gerginliği tırmandıracak eylemlerden kaçınma ve sükunetin sağlanması konusunda çağrıda bulunuldu.

ERMENİSTAN'DA DARBE GİRİŞİMİ

Bugün, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak isimlendirdi ve Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.