UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece oynanan final maçını kazanarak kupayı müzesine götüren takım Sevilla oldu. İtalya ekibi Inter ile oynanan nefes kesici mücadelede Sevilla, karşılaşmayı 3-2 kazandı. Sevilla, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi kupasını altıncı kez müzesine götürmüş oldu.

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INTER HIZLI BAŞLAMIŞTI

Almanya'nın Köln kentinde oynanan final maçına Inter, Lukaku'nun 5. dakikada ceza sahasında düşürülmesi sonucu penaltı kazanarak başladı. Bu penaltıyı gole çeviren Lukaku, takımını 1-0 öne geçirdi. Erken gelen gol sonrası konsantrasyon sorunu yaşamayan Sevilla, oyunu Inter'in domine etmesine izin vermedi.

Inter'in golüne hızlı karşılık veren Sevilla, 12. dakikada Luuk De Jong'un golüyle karşılaşmayı 1-1'e getirdi. Beraberlik golünün ardından oyuna hakim olmayı başaran Sevilla, maçın 33. dakikasında öne geçerek skoru 2-1 yaptı.

Sevilla'nın golüne bir duran top organizasyonu ile karşılık veren Inter, 35. dakikada Diego Godin'in kafa vuruşuyla ilk yarının skorunu belirledi.

SEVILLA, İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

İki takımında kontrollü bir oyun sergilediği ikinci yarıda, Sevilla maçın son anlarında 74. dakikada Diego Carlos'un röveşatasında Lukaku'nun ters vuruşu ile maçı 3-2 yaptı. Inter, geriye düştükten sonra büyük bir düşüş yaşayarak aradığı baskıyı Sevilla kalesinde bulamadı ve Sevilla bu skorla UEFA Avrupa Ligi kupasını bir kez daha kazandı.

Turnuvanın en başarılı ekibi Sevilla, çıktığı 6. finalden de kupayla ayrıldı.

İspanyol kulübü, 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016'dan sonra bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

Öte yandan, bu sezon turnuvaki 7. golünü atan Inter'in Belçikalı santrforu Lukaku, üst üste 11. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında da skor üreterek kendisine ait rekoru geliştirdi.