Avrupa Merkez Bankasından şaşırtan karar! Faizde rekor kırdı

Avrupa Merkez Bankası, 24 yıllık tarihinde ilk kez politika faizini bir kerede 75 baz puan arttırdı. Üst üste iki toplantıda faiz artırımına giden ECB, refinansman faiz oranını yüzde 1.25'e yükseltti.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Avrupa Merkez Bankasından şaşırtan karar! Faizde rekor kırdı

Temmuzda 11 yıl sonra ilk kez faizleri yükselterek politika faizini 50 baz puan artıran ECB, bu kez tarihinde ilk kez bir kerede 75 baz puan faiz artışına gitme kararı aldı.

Avrupa Merkez Bankasından şaşırtan karar! Faizde rekor kırdı

FAİZ 0,75'E YÜKSELTİLDİ

ECB'nin açıklamasına göre, bankaların ECB'de tuttukları mevduat için ödenen faiz oranı yüzde 0'dan yüzde 0.75'e, marjinal faiz oranı yüzde 0.75'ten yüzde 1.50'ye yükseltildi.

FAİZLER DAHA DA ARTABİLİR

Tarihi faiz artışını 'enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine geri dönmesini sağlamak için ön alma çabasıyla' gerekçelendiren ECB, bundan sonra düzenlenecek birkaç toplantıda faizleri daha da artırmayı beklediğine işaret etti.

Avrupa Merkez Bankasından şaşırtan karar! Faizde rekor kırdı

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ 5.5'E YÜKSELTTİ

Enflasyonun çok yüksek olduğu ve muhtemelen uzun bir süre hedefin üzerinde kalacağı uyarısını yapan ECB, Euro Bölgesi'nde 2022 için enflasyon görünümünü daha önceki yüzde 6.8'den 8.1'e ve 2023 için yüzde 3.5'ten 5.5'e yükseltti.

ECB'nin beklentisi, tüketici fiyat artışının 2024'te yüzde 2.3'e düşerek önceki tahmini olan yüzde 2.1'e yakınlaşması.

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