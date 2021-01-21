Uzun süredir dünya futbolunu yakından ilgilendiren bir konu haline gelen Avrupa Süper Ligi, beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. UEFA ve FIFA tarafından adeta veto edilen Avrupa Süper Ligi, taraftarların da merak ettiği konular arasında yer aldı.

Bugün yapılan açıklamada, UEFA ve FIFA, kulüpler tarafından kurulması gündemde olan Avrupa Süper Ligi'ne katılacak tüm takım ve oyuncuların kendi organizasyonlarından men edileceğini duyurdu. Peki, Avrupa Süper Ligi projesi nedir? Başlıyor mu? İşte detaylar...

AVRUPA SÜPER LİGİ PROJESİ NEDİR? BAŞLIYOR MU?

Avrupa'nın en iyi kulüplerinin UEFA'dan ayrılarak, kendi içlerinde bir lig kurmasını planlayan bir organizasyonun adı Avrupa Süper Ligi. Planlanan turnuvada toplam 16 kulüp olacak ve bu 16 kulübün 11'i kurucu üye olarak turnuvada yer alarak yaklaşık 20 yıl boyunca yerlerini garantileyecekler.

Sky Sports'a göre 2022 yılında başlayacak olan lig JP Morgan tarafından finanse edilecek. JP Morgan'ın bu lig için 4,6 milyar sterlin kaynak sağlayacağı belirtiliyor.

Alman basının önemli medya organlarından Der Spiegel, Avrupa Süper Ligi'nde kurucu üye olarak yer alacak 11 kulübü açıklamıştı. Bu kulüpler, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Juventus, Milan, PSG ve Bayern Münih.

Belgelere göre lige katılacak diğer 5 misafir kulüp ise; Atletico, Dortmund, Inter, Roma ve Marsilya.

Turnuvanın başlaması halinde, korku duyulan şey ise şöyle, üye kulüpler ile üye olmayan kulüpler arasındaki makas giderek daha fazla açılacak ve yerel liglerdeki rekabet ortamı da tamamen yok olacak.

*Avrupa Süper Ligi ile ilgili bilgiler, TRT Spor'dan Serdar Sarı'nın yazısından alınmıştır.