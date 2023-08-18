Avrupa'da takımlarımızın başarılı sonuçları puanımızı yükseltmeye devam ediyor, İşte son puan durumu Takımlarımızın Avrupa'da geçen yıl ve bu yılda devam eden başarılı sonuçlar alması puanımız hızla yükseltmeye devam ediyor. Bu sonuçlarla önümüzdeki yıllar tekrar şampiyonlar ligine iki takımla katılma şansımız iyice arttı, İşte avrupa'da son puan durumumuz.