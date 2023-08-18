Avrupa'da takımlarımızın başarılı sonuçları puanımızı yükseltmeye devam ediyor, İşte son puan durumu

Takımlarımızın Avrupa'da geçen yıl ve bu yılda devam eden başarılı sonuçlar alması puanımız hızla yükseltmeye devam ediyor. Bu sonuçlarla önümüzdeki yıllar tekrar şampiyonlar ligine iki takımla katılma şansımız iyice arttı, İşte avrupa'da son puan durumumuz.

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Avrupa'da takımlarımızın başarılı sonuçları puanımızı yükseltmeye devam ediyor, İşte son puan durumu

UEFA ülke puanı sıralamasında alınan sonuçlar sonrası güncelleme geldi.

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor temsil ediyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakibini eleyerek play-off turuna yükselmeyi başardı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

Avrupa'da takımlarımızın başarılı sonuçları puanımızı yükseltmeye devam ediyor, İşte son puan durumu

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, haftayı galibiyetle kapatırken; Adana Demirspor ise mağlubiyetle kapattı.

TÜRKİYE, ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA 10. SIRADA

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer aldı. Temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını kazanması ile Türkiye puanını 30.100'e çıkardı.

Avrupa'da takımlarımızın başarılı sonuçları puanımızı yükseltmeye devam ediyor, İşte son puan durumu

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonunda Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

AVUSTURYA'DAN MÜJDE

UEFA ülke puanı sıralamasında rakiplerimizden Avusturya'nın temsilcisi Austria Wien, Konferans Ligi'ne veda etti.

Avrupa'da takımlarımızın başarılı sonuçları puanımızı yükseltmeye devam ediyor, İşte son puan durumu

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 53.600
6- Fransa: 52.081
7- Portekiz: 47.316
8- Belçika: 36.000
9- İskoçya: 31.350

10- TÜRKİYE: 30.100

11- Avusturya: 29.500
12- İsviçre: 28.675
13- Sırbistan: 27.275
14: Norveç: 26.125
15: Ukrayna: 25.300

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