Avrupalı aileler LGBT'ye karşı birleşti' Aile yapısını korumak gerek!'

Avrupalıların LGBT dayatmasına yönelik tepkilerinin ortak vurgusu, aile yapısının korunmasıdır. Binlerce Avrupalı, Haziran ayında gerçekleştirilen onur yürüyüşlerine karşı sokaklara çıkarak bu görüşlerini dile getirdi. Tepkilerin odak noktası, geleneksel aile değerlerine ve doğal aile yapısına verilen önemin altını çizmek oldu.

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Avrupalı aileler LGBT'ye karşı birleşti' Aile yapısını korumak gerek!'

"Bugün geleneksel aileyi korumanın çok zor olduğu bir zamanda yaşıyoruz"

Belediye Başkanı Aleksandar Sapiç Belgrad Aile Günleri adlı etkinlikte LGBT hakkında aile bağlarını koparıyor açıklamalrı yaparak konşmasına başladı, konuşmasında: “Bugün geleneksel aileyi korumanın çok zor olduğu bir zamanda yaşıyoruz çünkü her şey hızlı ve her şey büyük bir sınavdan geçiyor. Unutmamalıyız ki, annelerimiz ve babalarımız olmasalardı bugün hiçbirimiz olmayacaktık. Fakat bugün bazıları bu terimlerin yerine başka terimleri koymaya çalışıyorlar. Bence anne ve babadan daha iyi bir terim yok. Birbirimize sahip çıkalım, arkadaşlarımıza, ailemize ve çocuklarımıza iyi bakalım, çünkü sadece bazı talihsiz şeyler başımıza geldiğinde, yanında yaşayan birinin ne olduğunu bile bilip bilmediğimizi merak etmeye başladığımız bir zamanda yaşıyoruz.” sözlerine yer verdi.

Avrupalı aileler LGBT'ye karşı birleşti' Aile yapısını korumak gerek!'

"Herkes İçin Eylem Derneği" LGBT Dayatmasına Karşı Duruşunu Sürdürüyor

Almanya'da, LGBT ideolojisinin eğitim müfredatına dahil edilme girişimlerine karşı kurulan "Herkes İçin Eylem Derneği", dayatmanın tüm alanlarda hâlâ devam ettiğine dikkat çekmektedir. Dernek, LGBTİ propagandasının siyasetten iş dünyasına, medyadan okullara ve üniversitelere kadar toplumun her kesimine nüfuz ettiğine vurgu yapmaktadır.

LGBTİ Propagandasının Yayılması ve Toplumsal Etkisi

Dernek Sözcüsü Hedwig von Beverfoerde, LGBTİ propagandasının ayrımcılıkla mücadele bahanesiyle tüm alanlara sızdığını belirtmektedir. Toplumsal cinsiyet ve cinsel çeşitlilik kavramlarının her alanda karşımıza çıktığını ifade eden von Beverfoerde, bu durumun artık daha erken yaşlarda, hatta anaokullarında bile karşımıza çıktığını söylemektedir. LGBTİ propagandasının çoğunluğun desteğini kazanmadığını, ancak küçük, finansal olarak güçlü ve iyi bağlantılı bir lobinin yönlendirmesiyle gerçekleştiğini dile getirmektedir.

Protestolar ve Çocukları Hedef Alan Etkinliklere Tepki

Dernek, son olarak Münih'te çocuklar için "travestilerle" düzenlenen bir okuma etkinliğini protesto etmiştir. Von Beverfoerde, bu etkinliklerin ilan edilen amacının çocuklara kendi cinsiyetlerini seçme fırsatı sunmak olduğunu belirtmektedir. Ancak çoğu insanın, bu tür etkinliklerin çocuklar için potansiyel tehlikeler barındırabileceğinin farkında olduğunu dile getirmektedir.

Avrupalı aileler LGBT'ye karşı birleşti' Aile yapısını korumak gerek!'

LGBT Dayatmasına Karşı Mücadele

Almanya'da LGBT dayatmasına karşı aile eylemleri ve protestolar, "Herkes İçin Eylem Derneği" öncülüğünde sürmektedir. Toplumun büyük bir kısmının LGBTİ propagandasını desteklemediğini ve bu dayatmalara karşı duruşunu sergilediğini gösteren eylemler, aile yapısının ve çocukların korunması konusundaki hassasiyetin yansımasıdır. Almanya'da LGBT dayatmasına karşı mücadele, toplumun değerlerine, aile yapılarına ve çocukların güvenliğine verilen

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