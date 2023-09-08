Avrupalı akademisyenler Aydın’da Elazığ kültürünü dernek üyelerinin canlı performansı ile öğrendi

Avrupa Birliği Proje Toplantısı için Aydın'a gelen akademisyen ve öğrenciler, Aydın Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nde onurlarına düzenlenen "Kürsü Başı" etkinliğine katıldı.

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Avrupalı akademisyenler Aydın’da Elazığ kültürünü dernek üyelerinin canlı performansı ile öğrendi

Avrupa Birliği Proje Toplantısı için Aydın'a gelen akademisyen ve öğrenciler, Aydın Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nde onurlarına düzenlenen "Kürsü Başı" etkinliğine katıldı.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Bulgaristan-Trakya Üniversitesi ile İtalya ve Fransa'dan sivil eğitim ve danışmanlık kurumlarının ortak olduğu projesinde Aydın'a gelen konuklar Aydın Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nde onurlarına düzenlenen "Kürsü Başı" etkinliğine katıldı. Elazığ kültürünü dernek üyelerinin canlı performansı ile öğrendi.

Yoğun toplantı programlarının ardından kendisi de Elazığlı olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Murat Yılmaz ve ekibi tarafından Aydın Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nde "Kürsü Başı" etkinliği düzenlendi. Gecede hemen herkes bir müzik aleti eline alarak Türkülere eşlik etti. Elazığ yöresine ait eserlerin tanıtımı yapılarak yine Elazığ'dan getirilen yöreye ait ikramlar ve 18 özel lezzetten bazıları konuklara tattırıldı.

"Herkesi de derneğimize bekliyoruz"

Aydın Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Necati Gür, Bulgaristan, Fransa, İtalya ve yurt içinden gelen misafirlerini ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek: "Misafirlerimize Elâzığ'ın derin kültürel köklerini keşfetme fırsatı sunduk. Bu fırsatı yakaladığımız için çok mutlu olduk. 2000 yılında kurmuş olduğumuz derneğimizde her hafta etkinlikler düzenliyoruz. Her ayın 23'ünde düzenlediğimiz etkinliklerde de Elazığ'dan getirdiğimiz yöresel ürünlerden ikramda bulunuyoruz. Aydın'da yaşayan Elazığlı hemşerilerimizle Aydınlı hemşerilerimizi kaynaştırmayı hedefliyoruz. Kültürümüzü gelecek nesillere aktarma adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Derneğimiz sadece Elazığlılara değil tüm Aydınlılara açıktır. Herkesi de derneğimize bekliyoruz" dedi.

Avrupalı akademisyenler Aydın’da Elazığ kültürünü dernek üyelerinin canlı performansı ile öğrendi

KAYNAK: İHA

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