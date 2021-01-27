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Avrupa'nın en gollü 3'üncü ligi, Süper Lig!

Sezonun ilk yarısını tamamlayan Süper Lig, Avrupa'da en çok gol atılan ligler arasında 3'üncü sıraya yerleşti.

Avrupa'nın en gollü 3'üncü ligi, Süper Lig!

Avrupa'nın 5 büyük ligi arasında maç başına en fazla gol atılanlar, 3,09'luk ortalamalarıyla Bundesliga ve Serie A oldu. Süper Lig ise bu iki ligin hemen ardından 3'üncü sırada bulundu.

Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih'in 18. hafta sonunda 7 puan farkla liderlik koltuğunda oturduğu Bundesliga, 3,09 gol ortalamasıyla önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa'nın diğer büyük ligleri arasında öne çıktı.

Almanya liginin skor üretimi bakımından öne çıkmasında en büyük katkıyı, 53 gol atan Bayern Münih ve bu gollerin 23'ünde imzası bulunan Polonyalı santrforu Robert Lewandowski yaptı.

İtalya liginde ise 45 kez fileleri havalandıran Inter, Atalanta (44 gol), Roma ve Napoli (41), lider Milan'dan (39) daha fazla rol oynadı.

SÜPER LİG İLK 3'TE

20. maçların tamamlandığı Türkiye ligi, karşılaşma başına düşen gol sayısı konusunda İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst liglerini geçti.

Süper Lig, 2,91 gol ortalamasıyla Avrupa'nın 5 büyük ligi arasındaki Ligue 1 (2,73), Premier Lig (2,71) ve La Liga'nın (2,48) önünde yer aldı.

Avrupa'nın en gollü 3'üncü ligi, Süper Lig!

EN GOLLÜ MAÇLAR BEŞİKTAŞ'IN

Futbolseverler, 47 golle ligin en skorer takımı olan ve puan tablosunun zirvesinde yer alan Beşiktaş'ın karşılaşmalarında bol gol izledi. Kalesinde 23 gol gören Beşiktaş'ın oynadığı müsabakalarda 3,5 gol ortalamasına ulaşıldı.

İlk devrenin gol bakımından en kısır mücadeleleri ise 40 gol atılan Hes Kablo Kayserispor'un karşılaşmaları oldu. Kayserispor'un (attığı 14, yediği 26) maçları ortalama 2 golle bitti.

Türkiye ile Avrupa'nın 5 büyük liginde maç başına üretilen gol sayıları şöyle:

 LigÜlkeHaftaOynanan maçToplam golMaç başına atılan gol
1BundesligaAlmanya181625023,098
2Serie Aİtalya191895853,095
3Süper LigTürkiye202005822,91
4Ligue 1Fransa212075662,73
5Premier Ligİngiltere191855032,71
6La Ligaİspanya201954852,48
Onur Çelik
Spor Editörü
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