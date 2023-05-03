Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli "Yeni Zigana Tüneli" bugün açılıyor!

Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olma özelliğini taşıyan Yeni Zigana Tüneli, bugün yapılacak olan açılış töreni ile hizmete girecek. Tünelin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirilecek.

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Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli "Yeni Zigana Tüneli" bugün açılıyor!

Türkiye'nin mega projelerinden birisi daha hayata geçiyor.

Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu olma özelliğini taşayacak olan Zigana Tüneli bugün düzenlenecek törenle açılacak. Tünelin hizmete alınmasıyla beraber 1,5 buçuk saat süren Gümüşhane-Trabzon arası 30 dakikaya düşecek.

HEM ZAMANDAN, HEM DE AKARYAKITTAN TASARRUF!

Zigana tüneli hem zamandan hem de akaryakıttan önemli derecede tasarruf sağlayacak. Yapılan hesaplamalara göre ise yıllık 272 milyon lira tasarruf edileceği belirtiliyor. Karbon emisyon salınımını da azaltacak proje, doğanın korunmasına da yardımcı olacak.

Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli "Yeni Zigana Tüneli" bugün açılıyor!

YENİ ZİGANA TÜNELİ'YLE İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER:

Yeni Zigana Tüneli'nin inşasıyla 12 metre genişliğindeki devlet yolunun, 2x2 şeritli bölünmüş yola döndü.

Zigana'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. tünelde 1825 metreye indirilen kot, Yeni Zigana Tüneli ile 810 metre daha aşağı çekilerek 1015 metreye indirildi.

Proje sayesinde mevcut güzergah üzerinde bulunan 90 viraj ortadan kalktı.

Eğim yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşerek yolun geometrisi iyileşti.

Güzergah 8 kilometre kısalarak, seyahat süresi otomobiller için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika düşürüldü.

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