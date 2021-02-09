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  3. Avşar kızı yıllar sonra ekranlara geri dönüyor!

Avşar kızı yıllar sonra ekranlara geri dönüyor!

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Masumiyet adlı dizide başrolü oynayacak olan Hülya Avşar, yıllar sonra ekranlara dönüyor.

Masumiyet adlı dizinin ilk tanıtımının ekranlarda dönmesinin ardından usta oyuncu Hülya Avaşar'ın yer alması dikkatlerden kaçmazken, izleyiciyi heyecanlandırdı. 

Avşar kızı yıllar sonra ekranlara geri dönüyor!

HÜLYA AVŞAR YILLAR SONRA YENİDEN EKRANLARDA

Dönemine mavi gözleri ve oyunculuğuyla damga vuran Hülya Avşar, yıllar sonra ekranlarda yer alacak. 57 yaşındaki usta oyuncu, en son 2015 yılında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl: Kösem adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştı.

Şimdilerde ise FOX TV'de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan iddialı yapım Masumiyet'te rol almasıyla hayranlarını heyecanlandırdı. Dizide başrole hayat verecek olan Avşar Kızına, Mehmet Aslantuğ ve Deniz çakır gibi başarılı isimler eşlik edecek.

Hülya Avşar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Hülya Avşar hayatıHülya Avşar kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Hülya Avşar hayatı

Avşar kızı yıllar sonra ekranlara geri dönüyor!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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