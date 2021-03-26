Avukat Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Avukat görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir? Avukat mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.

Avukat Maaşı Ne Kadar? 2021 Avukat Maaşları

Avukat maaşı ortalama aylık 4.960 - TL’dir. En düşük Avukat maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Avukat iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Avukat Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Avukat okumak için lisans eğitimi almış olmak gereklidir.

Avukat Ne İş Yapar?

Avukat işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bir kimsenin avukatlığını (müvekkilinin vekillik istemini) kabul etmeden önce ilgiliyi dinlemek, varsa dava dosyasını incelemek,

b) Müvekkiline yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul etmek,

c) Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını incelemek ve bunları savunmasına dayanak yapmak,

d) Mahkemelerde çeşitli davalar açmak veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılmak,

e) Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapmak,

f) Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletmek ve sorular sormak,

g) Mahkeme sonuçlanıp karar açıklanmadan önce kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlamak ve konuşma yapmak,

h) Mahkemenin açıkladığı karara itiraz etmek gerektiğinde üst mahkemeye sunacağı dosyayı hazırlamak,

i) İstenildiği takdirde ilgililere hukuki konularda bilgi vermek, danışmanlık yapmak,

j) İcra takipleri yapmak,

k) Yeni çıkan yayın ve kanunları takip etmek ve yorumlamak,



vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Avukat Meslek Ana Grubu:

Meslek ana grubu Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarından oluşmaktadır.

Meslek Grubu:

Hukuk İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Avukat Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Avukat mesleğinin meslek kodu 2611.02 olarak belirlenmiştir

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