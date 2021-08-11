Avukat Umur Yıldırım kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı? soruları internet mecrasında çokça bakılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

AVUKAT UMUR YILDIRIM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

31 yaşında olan Umur Yıldırım, 1990 yılında doğdu. Aslen Kırıkkale’de doğan Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burslu ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucu ortaklarındandır.

Yasal avukatlık stajını tamamladıktan sonra Ankara Barosu bünyesinde avukat olarak özellikle İdare Hukuku, Memur ve Disiplin Hukuku, Enerji ve Madencilik Hukuku, İmar Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası dergi ve muhtelif gazetelerde birçok yazısı olan Umur Yıldırım, master tezini ''Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)’nın idare hukuku bağlamında incelenmesi ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması'' konusunda yazmaktadır.

SEVGİLİSİ VAR MI?

Umur Yıldırım'ın şu anda sevgilisi olup olmadığı bilinmemektedir. Eski sevgilisi stajyer avukat olan P.S., bir süre önce ayrıldıkları Umur Yıldırım’ın kendisini darp ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. Yıldırım, olayla ilgili olarak poliste ifade vermezken, savcılıkta ifade vereceğini bildirdi.

T24'te yer alan habere göre tanık olarak ifade veren ortak arkadaşları ise Yıldırım’ın, P.S.’yi darp ettiğini doğruladı. Yıldırım hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verildi.