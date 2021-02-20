Avukatı açıkladı! Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı!

Geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ani bir karar ile ayrılan ve bu kararını sosyal medya hesabından duyuran Berat Albayrak, bu kararı ile ülkenin gündemine oturmuştu. Mevcut muhalefet partisi tarafından sürekli olarak nerede olduğuna ilişkin karalama üzerine söylemler gerçekleştiriliyordu. Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş tarafından konuya ilişkin açıklama yayımlandı

"EŞİ VE AİLESİ İLE ZAMAN GEÇİRİYOR"

Açıklama metninde Berat Albayrak'ın nerede olduğuna ilişkin olarak, "Görev süresi boyunca Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki hiç bir bakanın karşılaşmadığı yalan, iftira ahlaksız saldırılara maruz kalan Sn.Berat Albayrak'ın görevinden ayrıldığı günden bu yana normal bir Türk ailesinde olduğunda evinde eşi ve çocukları ile vakit geçirmektedir." ifadelerine yer verildi.

DAVADAN ALINACAK TAZMİNAT, PKK MAĞDURU AİLELERE BAĞIŞLANACAK

Avukatı İsa Sinan Göktaş açıklamasında, Albayrak hakkında çıkan asılsız ifadeler için yasal yola başvurulacağını belirterek, açılacak davadan elde edilecek 500 bin TL değerinde kazanılacak tazminat gelirin ise PKK mağduru ailelere bağışlanacağı ifade edildi.