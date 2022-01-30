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Avustralya açık tek kadınların şampiyonu belli oldu: Ash Barty!

Sezonun ilk Grand Slam turnuvasında kazanan belli oldu. Çekişmeli geçen maçı kazanan, seyirci desteğini de alarak avantajı yakalayan Avustralyalı Ash Barty oldu.

Avustralya açık tek kadınların şampiyonu belli oldu: Ash Barty!

 

Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Ash Barty, Danielle Collins'i 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya'da düzenlendi. Kadınlar şampiyonunu belirleyecek final müsabakasında  Avustralyalı Ash Barty, ABD'li Danielle Collins ile karşılaştı. Barty, seyircinin desteğini de alarak ilk seti 6-3, ikinci seti ise 7-6 kazandı ve turnuvadan zaferle ayrıldı. Ayrıca Barty, 44 yıl sonra Avustralya Açık'ta kazanan ilk Avustralyalı olarak tarihe geçmiş oldu.25 yaşındaki tenisçi 2019 Fransa Açık ve 2021 Wimbledon'dan sonra  bu yıla da Avustralya Açık turnuvasını kazanarak kupayla başlamış oldu.

Avustralya açık tek kadınların şampiyonu belli oldu: Ash Barty!

Avustralya açık tek kadınların şampiyonu belli oldu: Ash Barty!

Avustralya açık tek kadınların şampiyonu belli oldu: Ash Barty!

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