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Avustralya Yeni Zelanda'da 6.9'luk deprem! Birçok ülkede hissedildi!

Avustralya'nın Yeni Zelanda'ya bakan kıyılarında 6,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İlk bilgilere göre depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Avustralya Yeni Zelanda'da 6.9'luk deprem! Birçok ülkede hissedildi!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşen 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın güney kıyısındaki Bluff limanının yaklaşık 1062 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Avustralya Yeni Zelanda'da 6.9'luk deprem! Birçok ülkede hissedildi!

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer, deprem ve tsunami kaynaklı herhangi bir can veya mal kaybı bildirmedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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