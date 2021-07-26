Avustralyalı aktörün şaşırtan ölümü! Cesedi evinde bulundu!

Avustralya dizisi Home and Away’in yıldızı 45 yaşındaki Dieter Brummer, Sidney yakınlarındaki Glenhaven’de evinde ölü bulundu. Ceset, adli tıpta incelemeye alındı. Yeni Güney Galler polisi, olayda herhangi bir şüpheli durum olmadığını bildirdi.

Ailesi, ölümün ardından, “Yakışıklı, yetenekli, eğlenceli ve sevimli Dieter’imizi cumartesi sabahı kaybettik. Hayatımızda büyük bir boşluk bıraktı. Dünyamız onsuz asla eskisi gibi olmayacak” açıklamasını yaptı.

DİETER BRUMMER KİMDİR?

1976 doğumlu aktör, 1992’de daha 16 yaşında bir genç iken dizide rol aldı ve 1996 senesine kadar Shane Parrish karakterini canlandırdı.

2011'de ünlü Neighbours dizisiyle kısa bir süre Troy Miller rolünü canlandırmasının ardından 2014'te Winner and Losers dizisindeki Jason Ross karakterine hayat verdi.

Dieter Brummer son dönemde kendi kurduğu cam temizleme şirketini yönetiyordu.