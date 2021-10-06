Hanalp isminin anlamı nedir, Hanalp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Anakadin isminin anlamı nedir, Anakadin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gülabi isminin anlamı nedir, Gülabi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Masar isminin anlamı nedir, Masar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Alaiddin isminin anlamı nedir, Alaiddin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ulcan isminin anlamı nedir, Ulcan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Fatmaana isminin anlamı nedir, Fatmaana ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Sabit isminin anlamı nedir, Sabit ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İçimizden Biri dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? İçimizden Biri final ne zaman? Neden bitiyor?Karaboğa isminin anlamı nedir, Karaboğa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Avustralyalı kadın futbolcudan itiraf! "Cinsel yönden taciz edildim, kariyerime ara verince açıklayabildim"

Avustralyalı kadın futbolcudan itiraf! "Cinsel yönden taciz edildim, kariyerime ara verince açıklayabildim"

Avustralyalı kadın futbolcu Lisa de Vanna, cinsel tacize uğradığını itiraf etti. Eski takım arkadaşı Elissia Carnavas ve antrenörü Rose Garofano sosyal medyadan Lisa'ya destek verdi. Avusturalya Futbol Federasyonu, taciz iddiaları üzerine soruşturma açılacağını belirtti.

Avustralyalı kadın futbolcudan itiraf! "Cinsel yönden taciz edildim, kariyerime ara verince açıklayabildim"

Avustralyalı kadın futbolcu Lisa de Vanna'nın, profesyonel kariyeri boyunca birçok kez tacize uğradığına ilişkin iddiaları, ülke gündeminde geniş yer kapladı.

Emeklilik kararı alan Vanna, futbol oynadığı dönemde takım arkadaşları tarafından birçok kez tacize uğradığını iddia ederek, "Cinsel yönden taciz edildim mi? Evet. Zorbalığa uğradım mı? Evet. Herhangi bir spor organizasyonunda veya ortamda yaşadıklarım kabul edilemez. Profesyonellik dışı bu hareketler, midemi bulandırıyor. Artık bir şeyler yapılması gerekiyor. Kariyerime ara verince açıklayabildim" açıklamasında bulundu.

Avustralya'daki cinsel taciz iddialarının artması sporcularda endişeye neden oldu.

Avustralyalı kadın futbolcudan itiraf! Cinsel yönden taciz edildim, kariyerime ara verince açıklayabildim

DESTEK GELDİ

Lisa de Vanna'nın iddialarına, eski takım arkadaşı Elissia Carnavas ve eski antrenörü Rose Garofano sosyal medyadan destek verdi. Rhali Dobson da profesyonelliğe geçtiği ilk dönemlerde taciz olayları yaşadığını belirtti.

Avustralya Futbol Federasyonu, kadın futbolcuların tacize uğradığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatacağını duyurdu.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT