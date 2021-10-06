Avustralyalı kadın futbolcudan itiraf! "Cinsel yönden taciz edildim, kariyerime ara verince açıklayabildim"

Avustralyalı kadın futbolcu Lisa de Vanna'nın, profesyonel kariyeri boyunca birçok kez tacize uğradığına ilişkin iddiaları, ülke gündeminde geniş yer kapladı.

Emeklilik kararı alan Vanna, futbol oynadığı dönemde takım arkadaşları tarafından birçok kez tacize uğradığını iddia ederek, "Cinsel yönden taciz edildim mi? Evet. Zorbalığa uğradım mı? Evet. Herhangi bir spor organizasyonunda veya ortamda yaşadıklarım kabul edilemez. Profesyonellik dışı bu hareketler, midemi bulandırıyor. Artık bir şeyler yapılması gerekiyor. Kariyerime ara verince açıklayabildim" açıklamasında bulundu.

Avustralya'daki cinsel taciz iddialarının artması sporcularda endişeye neden oldu.

DESTEK GELDİ

Lisa de Vanna'nın iddialarına, eski takım arkadaşı Elissia Carnavas ve eski antrenörü Rose Garofano sosyal medyadan destek verdi. Rhali Dobson da profesyonelliğe geçtiği ilk dönemlerde taciz olayları yaşadığını belirtti.

Avustralya Futbol Federasyonu, kadın futbolcuların tacize uğradığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatacağını duyurdu.