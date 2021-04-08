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  3. Avusturya'dan Aksaray Da izne gelen gurbetçi evinde ölü bulundu

Avusturya'dan Aksaray Da izne gelen gurbetçi evinde ölü bulundu

Avusturya'dan memleketi Aksaray'a izne gelen Rüstem Yer'den (61) haber alamayan yakınları, polise haber vermesi üzerine polise haber verildi. Polislerin kapıyı kırarak içeriye girdiğinde gurbetcinin cansız bedeniyle karşılaştılar.

Avusturya'dan Aksaray Da izne gelen gurbetçi evinde ölü bulundu

Avusturya'dan memleketi Aksaray'a izne gelen Rüstem Yer'den (61) haber alamayan yakınları, Yunus Emre Mahallesi'ndeki evine gitti.Kapıyı açan olmayınca evden kötü kokular geldiğini fark eden yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. polislerin kapıyı kırarak girdiği evde gurbebetcinin cansız bedeniyle karşılaştılar.

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"POLİSLER KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER"

Kapıyı açan olmayınca evden kötü kokular geldiğini fark eden yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, pencere camını kırıp içeri girdiklerinde Yer'in cesediyle karşılaştı.

Yer'in cenazesi, incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Avusturya'dan Aksaray'da izne gelen gurbetçi evinde ölü bulundu

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