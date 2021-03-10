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Avusturya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Avusturya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Avusturya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Avusturya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Avusturya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Avusturya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Avusturya ya da resmî adıyla Avusturya Cumhuriyeti, Orta Avrupa'da denize kıyısı olmayan, dokuz eyaletten oluşan ülke. Batıda Lihtenştayn ve İsviçre, güneyde İtalya ve Slovenya, doğuda Macaristan ve Slovakya, kuzeyde ise Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile komşudur.

Avusturya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Avusturya8902600 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 93. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0011 olduğu görülmektedir.

Avusturya'nın Müslüman Nüfus sayısı 353000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 4,2 olarak rakamlara yansımıştır.

Avusturya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Avusturya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Avusturya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Avusturya'nın yüz ölçümü 84040  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Avusturya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 1426  km²    Karasal Alan : 82445 km²

Avusturya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Avusturya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Avusturya'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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