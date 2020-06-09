Ayasofya'nın ibadete açılması için verilen önerge reddedildi

Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılarak cami olarak kullanılması konusu TBMM'de tartışmalara neden oldu. Meclis Başkanlığına sunulan araştırma önergesi kabul edilmeyince gergin anlar yaşandı.

Tartışmaları grup önerisi olarak TBMM gündemine getiren İYİ Parti, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını önerdi.

Öneri parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından AK Partili vekillerin de oylarıyla reddedildi.

Ret oyu sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Şimdilik ret oyu veriyoruz ama temmuzda gerekli adımları atacağız” dedi.