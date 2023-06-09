Aybüke Yalçın neden öldü? Aybüke yalçın ne zaman öldü?

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.

Haberin Devamı

Batman'ın Sason ilçesinde 22 Mart 2018'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, yapılan incelemede Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda kullanılan bomba düzeneğini hazırladığı belirlenmişti.

Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan 5 sanık "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Terör örgütü PKK, Aybüke öğretmenin hayatının ve mesleğinin baharında sona ermesine sebep olarak tüm ülke tarafından lanetlendi.

Haberin Devamı

Aybüke öğretmenin yüzünde tebessümle çekilmiş fotoğrafı ve Mağusa Limanı türküsü, insanların zihnine kazındı. Bu trajik ölüm, annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Atıf Yalçın ve tüm ülkeyi derin bir yasa boğdu.

Kozluk'ta, vatandaşlar terör örgütü PKK'ya tepkilerini göstermek için bir yürüyüş düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde toplanan insanlar, Türk bayraklarıyla ellerinde, "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla şehit öğretmenin görev yaptığı okula kadar yürüdü.

Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu-Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi

Aybüke öğretmenin anısı, çeşitli etkinliklerle okullarda, kütüphanelerde, sanat atölyelerinde, park ve caddelerde yaşatılmaktadır.

İlk olarak, Aybüke öğretmenin görev yaptığı ve kendi çabalarıyla açtığı müzik atölyesine, daha sonra Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne ismi verilmiştir.

Mezun olduğu Körfez Anadolu Lisesi, saldırının gerçekleştiği Hastane Caddesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin orkestra salonu da Aybüke öğretmenin adını taşımaktadır.

Bunun yanı sıra, Osmancık'taki bir ortaokul, Kozluk'taki bir konukevi, Muş'un Bozbulut köyündeki bir okul kütüphanesi, Pozantı'daki bir lisenin resim atölyesi ve Safranbolu'daki bir üst geçit de Aybüke öğretmenin adıyla anılmaktadır.

Batman Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaya başladığı sınıfa da Yalçın'ın ismi verilmiştir. Ayrıca geçtiğimiz yıl Keçiören Belediyesi tarafından Yayla Mahallesi'nde Aybüke öğretmenin adını taşıyan bir halk kütüphanesi açılmıştır.

Aybüke öğretmenin anısına, 2017'de masa tenisi turnuvası ve 2018'de Türk halk müziği solo ses yarışması gibi etkinlikler düzenlenmiştir.

Her yıl 9 Haziran ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Aybüke öğretmenin mezarı başında, saldırının gerçekleştiği yerde ve görev yaptığı okulda anma törenleri düzenlenerek onun hatırası yaşatılmaktadır.

Gabar'da Şehit Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu

Gabar Dağı'nda terörle mücadele sonucunda güvenli hale getirilen bölgede, Aybüke öğretmenin adını taşıyan bir kuyuda çalışmalar devam ediyor. Bu kuyu, günlük 100 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip. Şu anda, Şehit Aybüke Yalçın-1 (ŞAY-1) kuyusunda 41 API graviteli petrol keşfedilmiş ve günlük 1250 varil üretim yapılıyor. ŞAY Petrol Sahası'nın sınırlarının belirlenmesi amacıyla, birçok tespit ve üretim kuyusunun yer tespiti çalışmaları tamamlandı.

Bu bağlamda, Şehit Aybüke Yalçın-2 kuyusu, ŞAY-1 kuyusunun 1,5 kilometre kuzeydoğusunda sondaj faaliyetlerine başlanmıştır ve hala devam ediyor.