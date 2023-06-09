Aybüke Yalçın neden öldü? Aybüke yalçın ne zaman öldü?

Şehit Aybüke Yalçın'ın hain terör saldırısına kurban gitmesinin üzerinden 6 yıl geçti. İnsanlar Aybüke Yalçın'ın neden öldüğünü ve ne zaman öldüğünü tekrardan hatırlamak için araştırma yapıyorlar. Meydana geldiği zaman büyük tepki çeken Aybüke yalçın şehit edilmesi, tekrar gündeme geldi. İşte Aybüke Yalçın ölümü hakkında tüm merak edilenler.

YAYINLAMA
Google News
Aybüke Yalçın neden öldü? Aybüke yalçın ne zaman öldü?

Aybüke Yalçın neden öldü? Aybüke yalçın ne zaman öldü?

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.

Batman'ın Sason ilçesinde 22 Mart 2018'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, yapılan incelemede Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda kullanılan bomba düzeneğini hazırladığı belirlenmişti.

Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan 5 sanık "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aybüke Yalçın neden öldü? Aybüke yalçın ne zaman öldü?

Terör Lanetlendi!

Terör örgütü PKK, Aybüke öğretmenin hayatının ve mesleğinin baharında sona ermesine sebep olarak tüm ülke tarafından lanetlendi.

Aybüke öğretmenin yüzünde tebessümle çekilmiş fotoğrafı ve Mağusa Limanı türküsü, insanların zihnine kazındı. Bu trajik ölüm, annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Atıf Yalçın ve tüm ülkeyi derin bir yasa boğdu.

Kozluk'ta, vatandaşlar terör örgütü PKK'ya tepkilerini göstermek için bir yürüyüş düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde toplanan insanlar, Türk bayraklarıyla ellerinde, "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla şehit öğretmenin görev yaptığı okula kadar yürüdü.

Aybüke Yalçın neden öldü? Aybüke yalçın ne zaman öldü?

Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu-Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi

Aybüke öğretmenin anısı, çeşitli etkinliklerle okullarda, kütüphanelerde, sanat atölyelerinde, park ve caddelerde yaşatılmaktadır.

İlk olarak, Aybüke öğretmenin görev yaptığı ve kendi çabalarıyla açtığı müzik atölyesine, daha sonra Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne ismi verilmiştir.

Mezun olduğu Körfez Anadolu Lisesi, saldırının gerçekleştiği Hastane Caddesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin orkestra salonu da Aybüke öğretmenin adını taşımaktadır.

Bunun yanı sıra, Osmancık'taki bir ortaokul, Kozluk'taki bir konukevi, Muş'un Bozbulut köyündeki bir okul kütüphanesi, Pozantı'daki bir lisenin resim atölyesi ve Safranbolu'daki bir üst geçit de Aybüke öğretmenin adıyla anılmaktadır.

Batman Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaya başladığı sınıfa da Yalçın'ın ismi verilmiştir. Ayrıca geçtiğimiz yıl Keçiören Belediyesi tarafından Yayla Mahallesi'nde Aybüke öğretmenin adını taşıyan bir halk kütüphanesi açılmıştır.

Aybüke öğretmenin anısına, 2017'de masa tenisi turnuvası ve 2018'de Türk halk müziği solo ses yarışması gibi etkinlikler düzenlenmiştir.

Her yıl 9 Haziran ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Aybüke öğretmenin mezarı başında, saldırının gerçekleştiği yerde ve görev yaptığı okulda anma törenleri düzenlenerek onun hatırası yaşatılmaktadır.

Aybüke Yalçın neden öldü? Aybüke yalçın ne zaman öldü?

Gabar'da Şehit Aybüke Yalçın Petrol Kuyusu

Gabar Dağı'nda terörle mücadele sonucunda güvenli hale getirilen bölgede, Aybüke öğretmenin adını taşıyan bir kuyuda çalışmalar devam ediyor. Bu kuyu, günlük 100 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip. Şu anda, Şehit Aybüke Yalçın-1 (ŞAY-1) kuyusunda 41 API graviteli petrol keşfedilmiş ve günlük 1250 varil üretim yapılıyor. ŞAY Petrol Sahası'nın sınırlarının belirlenmesi amacıyla, birçok tespit ve üretim kuyusunun yer tespiti çalışmaları tamamlandı.

Bu bağlamda, Şehit Aybüke Yalçın-2 kuyusu, ŞAY-1 kuyusunun 1,5 kilometre kuzeydoğusunda sondaj faaliyetlerine başlanmıştır ve hala devam ediyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cep telefonu kullanırken ölüme sebep oldu, Yargıtay cezayı beğenmedi!
Cep telefonu kullanırken ölüme sebep oldu, Yargıtay cezayı beğenmedi!
Master Chef'in ünlü şefi sahibi olduğu bir yerleşkeden yaşanan olaydan dolayı hapis cezası ile karşı karşıya
Master Chef'in ünlü şefi sahibi olduğu bir yerleşkeden yaşanan olaydan dolayı hapis cezası ile karşı karşıya
Annesinin kredi kartıyla 64 bin dolarlık mobil oyun harcaması yaptı!
Annesinin kredi kartıyla 64 bin dolarlık mobil oyun harcaması yaptı!
CHP'de Kılıçdaroğlu krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu dış proje!
CHP'de Kılıçdaroğlu krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu dış proje!
Son Haberler
Ceren Yalazoğlu Karakoç kimdir, evli mi? Ceren Yalazoğlu Karakoç dizileri?
Ceren Yalazoğlu Karakoç kimdir, evli mi? Ceren Yalazoğlu Karakoç dizileri?
Aybüke Yalçın neden öldü? Aybüke yalçın ne zaman öldü?
Aybüke Yalçın neden öldü? Aybüke yalçın ne zaman öldü?
Kastamonu'nun Cide ilçesindeki İnşaat Hırsızlığı Şok Etkisi Yarattı
Kastamonu'nun Cide ilçesindeki İnşaat Hırsızlığı Şok Etkisi Yarattı
Borsa İstanbul, dünya organize borsaları arasında en fazla getiriyi sağlayan borsa oldu
Borsa İstanbul, dünya organize borsaları arasında en fazla getiriyi sağlayan borsa oldu
Borsa İstanbul, dünya organize borsaları arasında en fazla getiriyi sağlayan borsa oldu
Borsa İstanbul, dünya organize borsaları arasında en fazla getiriyi sağlayan borsa oldu
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 100'lerce yeni kuyu açarak Türkiyede petrol üretimini arttıracak
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 100'lerce yeni kuyu açarak Türkiyede petrol üretimini arttıracak
Çok Okunanlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na tarihte İlk kez bir kadın başkan atandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na tarihte İlk kez bir kadın başkan atandı
Kılıçdaroğlu'ndan 28 fezleke! "Tehdit, iftira, hakaret, terör propagandası!"
Kılıçdaroğlu'ndan 28 fezleke! "Tehdit, iftira, hakaret, terör propagandası!"
İnlerine girdik! Dağdaki teröristler sefalet içerisinde, sözde sorumlular sefa yapıyor!
İnlerine girdik! Dağdaki teröristler sefalet içerisinde, sözde sorumlular sefa yapıyor!
Bakan Şimşek, banka müdürleriyle görüşecek!
Bakan Şimşek, banka müdürleriyle görüşecek!
Kılıçdaroğlu'ndan 28 fezleke! "Tehdit, iftira, hakaret, terör propagandası!"
Kılıçdaroğlu'ndan 28 fezleke! "Tehdit, iftira, hakaret, terör propagandası!"
E-okul ne zaman kapanıyor 2023, öğretmenlere e-okul ne zaman kapanıyor?
E-okul ne zaman kapanıyor 2023, öğretmenlere e-okul ne zaman kapanıyor?
Yorumlananlar
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Altılı masadan 4'ü Meclis törenine katılamadı
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu