Star TV'de yayınlanan Avlu dizisinde Hasret Şengül karakteriyle sevilen oyuncu Ayça Damgacı'nın Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosuna katılacağının haberinin duyulmasının ardında hayatı merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Ayça Damgacı kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

AYÇA DAMGACI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sinema ve dizi oyuncusu olan Ayça Damgacı, başından geçen olaylara dayanan, senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı 2008 yapımı Gitmek filmiyle tanındı.

İktisat okumaktan vazgeçen ve oyuncu olmaya karar veren Ayça Damgacı, önce Şahika Tekand Oyunculuk ve Sanat Stüdyosu'na devam etti. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Tiyatro Oyunevi kadrosuna katılan Damgacı ayrıca Göçebe Şarkılar adlı bir grupta solistlik yaptı. Oyuncu, 2013–2015 yıllar arasında Star TV'de yayınlanan Aramızda Kalsın adlı dizide Hatçik karakterini canlandırdı.

Damgacı, 2015-2016 sezonunda O Hayat Benim kadrosuna dahil oldu. 2018 yılında Star TV'de yayımlanan Avlu dizisinde Hasret karakterine hayat verdi. Şimdi ise Güldür Güldür Show ekibine dahil oldu.