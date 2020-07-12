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  3. Aycan'dan Barış'a utandıran soru!

Aycan'dan Barış'a utandıran soru!

Survivor'ın bu akşam yayınlanan Survivor Yüzleşme bölümünde elenen Survivor 2020 yarışmacıları finale kalan 4 isme sorular yöneltti. Güzelliği ve yarışmalardaki başarıları ile adından söz ettiren Aycan'ın Barış'a yönelttiği soru ise herkesi şok etti.

Aycan'dan Barış'a utandıran soru!

Survivor finaline sayılı günler kala dün akşam oynanan son dokunulmazlık oyunun ardından bugün gerçekleşecek konseyde finale adını yazdıran 3 isimden biri adaya veda edecek. 

Bu akşama damga vuran bir diğer konuda bu akşam elenen yarışmacılar ile son 4'e kalan isimlerin yüzleşmeleri oldu. Yüzleşme de yöneltilen soruların en dikkat çekeni Aycan'ın Barış'a yönelttiği soru oldu.

"AĞZINI ŞAPIRDATIRDIN!"

Aycan Barış'a şu soruyu sordu: "Bizim takımdayken yemek yediğmizde hep yanıma oturur geğirirdin ve ağzını şapırdatırdın bizim takımdan gidince bunu kestin neden yapıyordun bunu?"

Aycan'ın sorusunun ardından Barış şaşkınlıkla cevap vermeye çalışsa da Aycan'ın bu sorusu twitter'da gündem oldu ve büyük tepki çekti.

Twitterr'da Aycan'a tepkiler peş peşe geldi:

 

 

 

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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