Survivor finaline sayılı günler kala dün akşam oynanan son dokunulmazlık oyunun ardından bugün gerçekleşecek konseyde finale adını yazdıran 3 isimden biri adaya veda edecek.

Bu akşama damga vuran bir diğer konuda bu akşam elenen yarışmacılar ile son 4'e kalan isimlerin yüzleşmeleri oldu. Yüzleşme de yöneltilen soruların en dikkat çekeni Aycan'ın Barış'a yönelttiği soru oldu.

"AĞZINI ŞAPIRDATIRDIN!"

Aycan Barış'a şu soruyu sordu: "Bizim takımdayken yemek yediğmizde hep yanıma oturur geğirirdin ve ağzını şapırdatırdın bizim takımdan gidince bunu kestin neden yapıyordun bunu?"

Aycan'ın sorusunun ardından Barış şaşkınlıkla cevap vermeye çalışsa da Aycan'ın bu sorusu twitter'da gündem oldu ve büyük tepki çekti.

Twitterr'da Aycan'a tepkiler peş peşe geldi:

Aycan konuşman berbattı çok talihsizdi...Barış ın yerinde olsam açıklama yapmazdım.. Sanırım nasıl konuşman gerektiğini ögrenmelisin??‍♀️ #survivor2020final #survivor2020 pic.twitter.com/W7HTAbEoBT — Kedi Annesi? (@KediAnnesi14) July 12, 2020

Niye sen insan değil misin? Barışa dedigin şeyleri sen yapmıyorsun hic ozaman? Amacın su an Barışı rezil etmekti hepimiz farkettik bunu ama REZIL OLAN SENSİN!#survivor2020final pic.twitter.com/bmkfkOwWPS — Melek (@melekdoqru) July 12, 2020