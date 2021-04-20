Yenilenebilir enerji kaynakları aracılığıyla sunduğu hizmet kalitesi ile tanınan Aydem Enerji A.Ş. halka arz oluyor. Kaynaklarının yüzde 100'ünü yenilenebilir enerjiden sağlayan Aydem Enerji'nin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvurunun onaylanmasının ardından Borsa İstanbul'da 19 - 22 Nisan tarihleri arasında işlem görecek olan Aydem Enerji halka arzı hakkında Aydem Enerji hangi banka ve aracı kurumlarda işlem görecek? Aydem halka arz konsorsiyum üyeleri konuları, yatırımcılar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte detaylar...

AYDEM ENERJİ HANGİ BANKA VE ARACI KURUMLARDA İŞLEM GÖRECEK?

19 - 22 Nisan tarihler arasında Borsa İstanbul'da #AYDEM kodu ile talep toplayacak olan Aydem Enerji A.Ş., 8,50 – 9,90 TL fiyat aralığı ile oransal dağıtım şekliyle halka arz edecek. Yetkililerin yaptığı açıklamada, halka arza aracı edecek kurumlar ise şöyle sıralandı:

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş,

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Global Menkul Değerler A.Ş,

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

INVESTAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Integral Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş,

MeksaYatırım Menkul Değerler A.Ş,

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş,

QNB Fİnans Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

TurkishYatırım Menkul Değerler A.Ş,

Yatırım Finansman Yatırım Menkul Değerler A.Ş,

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

AYDEM HALKA ARZ KONSORSİYUM ÜYELERİ

Talep toplama, 8,50 – 9,90 TL fiyat aralığından gerçekleştirilecek olup 5.000.000 adet pay sermaye artırımı, 105.000.000 adet pay ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 110.000.000 adet payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %15,60 olacaktır. Ayrıca, mevcut ortağın 20.000.000 adet payının ek satış hakkı kullanılırsa halka açıklık oranı %18,44'e ulaşacaktır.

Aydem halka arz eşit mi oransal mı? Hisse senedi, borsa kodu | Aydem enerji kaç lot verir?

Aydem Yenilenebilir Enerji paylarının birincil halka arzı Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin lider olduğu bir konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecektir.

Satış, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını müteakip iki iş günü içerisinde geçecektir.

AYDEM Enerji resmi web sitesinde yer alan bilgilerde, konsorsiyum üyeleri olarak şu isimler gösterildi:

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Eş liderler bölümünde ise şu isimlere yer verildi: