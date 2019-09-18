Aydilge ödül töreninde kelepçeyle geldi

İstanbul Sütlüce'de ödül törenine katılan Aydilge kendisine laik görülen ödülü almaya kelepçelerle sahneye çıkarak herkesi şaşırttı.

SAHNEYE KELEPÇELERLE ÇIKTI

“Hayat Şaşırtır” ile 2019'un En Sevilen Şarkısı Ödülü’nü kazanan Aydilge, ödülünü almaya kelepçelerle çıkarak herkesi şaşırttı. Kelepçeleri neden taktığını anlatan Aydilge ”Ülkemizde her gün milyonlarca kadının ruhuna, bedenine, aklına kelepçeler takılıyor. Kadınlar ölüme, şiddete ve istemedikleri bir yaşama mahkum ediliyor.

Ben de bileklerime taktığım kelepçelerle, ruhumuza takılan kelepçeleri görünür kılmak istedim” açıklamasında bulundu. Aydilge: ”Bu kelepçeler kadınlara değil, kadınları şiddet uygulayanlara takılmalı. Maalesef ki; bunların takılması gereken vahşilerin bir çoğu sokaklarda elini kolunu sallayarak geziyor” dedi.

AYDİLGE KİMDİR?

Aydilge Sarp, 25 Haziran 1979 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Yazarlık, radyo programcılığı, söz yazarlığı, müzisyenlik ve bestecilik gibi alanlarda faaliyet gösteren başarılı isim, kendi ağzından biyografisini şu şekilde ele alıyor;

Genç yaşına, müzik alanında dört albüm, ödüllü dizi müzikleri, edebiyat alanında üç kitap, üniversite birinciliği, radyo- TV- sinema yüksek lisansı, iletişim uzmanlığı, editörlük, radyo programcılığı, yüzlerce konser ve çevre projeleri sığdıran Aydilge'yi daha yakından tanımak ister misiniz?

Sekiz yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korusu sınavlarını kazanan Aydilge, 15 yaşına kadar, TRT'de radyo sanatçısı olarak görev aldı. Burslu okuduğu Başkent Üniversitesi’ni hem bölüm, hem de tüm üniversite çapında birinci olarak bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi’nde Radyo-TV-Sinema alanında yüksek lisansını tamamladı. “İletişim Uzmanı” unvanını aldı. 12 yaşından beri gitar çalarak kendi söz ve bestelerini yapan Aydilge, aynı zamanda yazmış olduğu iki roman ve bir öykü kitabı ile başarılı bir yazarlık kariyerine de sahip. Sivil toplum örgütleri ile ortak yürüttüğü çevre projelerinin yanı sıra, beş yıl boyunca Türkiye'nin tek rock radyosu 94.5 Rock Fm'de radyo programcılığı yaptı. Bir yandan da Türkiye'nin tek müzik teknolojileri dergisi Sound'un editörlüğünü sürdürdü. Üç albüm, Kiralık Aşk, Kiraz Mevsimi gibi ödüllü dizi müzikleri ve hit single'lar çıkardığı müzik kariyeri ise ardı ardına verdiği konserler devam ediyor