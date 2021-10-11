CNN Türk'te canlı olarak ekrana gelen Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programına konuk olan Aydın Ayaydın, 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki Aydın Ayaydın kimdir? | CHP İstanbul milletvekili Aydın Ayaydın nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

AYDIN AYAYDIN KİMDİR?

Aydın Ayaydın, siyasetçidir. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirmiştir.

Ayaydın, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İktisat konusunda yüksek lisans ve doktora yaptı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeliği, 1993 yılında ekonometri profesörü oldu. Eylül 1992'de dönemin cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından YÖK üyeliğine atanmış ve 1995 yılının Kasım ayında DYP'den milletvekili adayı olabilmek için istifa etmiş ancak milletvekili seçilememiştir. Bankalar Birliği Başkanlığı, Emlakbank Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıfbank Genel Müdürlüğü, Şekerbank Genel Müdürlüğü, İş Bankası, Sınai Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, İKV, İAV Yönetim Kurulu Üyeliği, Hür Sigorta ve Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı, Şeker Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, BJK Asbaşkanlığı ve Basın Sözcülüğü, 1997-1999 yıllarında Rekabet Kurumu Başkanlığı ile 1999-2002 yılları arasında ANAP İstanbul milletvekilliği yapmıştır. Bir zamanlar Takvim ve Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan sarı basın kartı sahibidir. 2011 seçimleri öncesine kadar Vatan'da köşe yazarlığı yapmıştır.

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AYDIN AYAYDIN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aydın Ayaydın, 20 Ağustos 1951 tarihinde Derik, Mardin'de dünyaya geldi.

2011 seçimleri için CHP'den İstanbul milletvekili seçilmiştir. Türkiye-Romanya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.