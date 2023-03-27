Aydın Didim’de kaçak hafriyatçılar vadiyi hafriyatla doldururken yakalandılar

Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak hafriyatçılar döküm alanı dışındaki bir vadiye hafriyat döken firmalara idari işlem uygulandı.

YAYINLAMA
Google News
Aydın Didim’de kaçak hafriyatçılar vadiyi hafriyatla doldururken yakalandılar

Aydın'ın Didim ilçesinde döküm alanı dışındaki bir vadiye hafriyat döken firmalara idari işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, çevre ve doğal hayatın korunması maksadıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Denizköy Mahallesi'nde bulunan Atanaj deresi mevkiinin bir bölümünün hafriyat ile gizlice doldurulduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Aydın Didim’de kaçak hafriyatçılar vadiyi hafriyatla doldururken yakalandılar

KAÇAK HAFRİYATÇILAR DÖKÜM YAPARKEN YAKALANDILAR

Fail tespiti için yapılan çalışmada hafriyat döküm alanı dışındaki alanlara değişik zamanlarda döküm için izni olmayan 5 kamyon-iş makinesi araç sürücüsü, araçlarıyla döküm yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. 2 hafriyat firmalarına ait kamyonlar; gereği yapılmak üzere ilgili kamu kurumuna bilgi verilerek idari işlem başlatıldı.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Bıyık hiç durmuyor Ramazan’da iftardan sonra mahalle mahalle geziyor
Başkan Bıyık hiç durmuyor Ramazan’da iftardan sonra mahalle mahalle geziyor
27 akrabasını kaybeden okul müdürü Vefa borcum var dedi şehri terk etmedi
27 akrabasını kaybeden okul müdürü Vefa borcum var dedi şehri terk etmedi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı
Deprem Sakal-ı Şerife olan ziyaretçi sayısını da etkiledi
Deprem Sakal-ı Şerife olan ziyaretçi sayısını da etkiledi
Son Haberler
Minik aslanların dron kamerasına verdikleri pozlar ilgi yarattı!
Minik aslanların dron kamerasına verdikleri pozlar ilgi yarattı!
Bakan Akar: Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Bakan Akar: Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Define avcıları Akmeşe köylülerini isyan ettirdi! Arazileri delik deşik ederek köstebek yuvasına çevirdiler
Define avcıları Akmeşe köylülerini isyan ettirdi! Arazileri delik deşik ederek köstebek yuvasına çevirdiler
Elazığ sağanak yağışa teslim oldu: Cadde ve sokaklar göle döndü
Elazığ sağanak yağışa teslim oldu: Cadde ve sokaklar göle döndü
Aşkları kıtaları aştı! Türkiye'de kavuştular! Engelli aşıklar sınır tanımadı!
Aşkları kıtaları aştı! Türkiye'de kavuştular! Engelli aşıklar sınır tanımadı!
Karşıdan karşıya geçerken aracın altında kaldı! Büyük bir faciadan dönüldü!
Karşıdan karşıya geçerken aracın altında kaldı! Büyük bir faciadan dönüldü!
Çok Okunanlar
İsrail'de Savunma Bakanı görevden alınmasından sonra halk sokağa indi
İsrail'de Savunma Bakanı görevden alınmasından sonra halk sokağa indi
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis memuru tutuklandı
Samsun'dan acı haber! Çekici ile polis motosikleti çarpıştı:1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Samsun'dan acı haber! Çekici ile polis motosikleti çarpıştı:1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Leyla ile Mecnun'un "Ak Sakallı Dede"siydi! Usta oyuncu Köksal Engür hayatını kaybetti
Leyla ile Mecnun'un "Ak Sakallı Dede"siydi! Usta oyuncu Köksal Engür hayatını kaybetti
Tarihi Aspendos Köprüsünde çirkin görüntü "Bizim bildiğimiz Türk gençliği bunu yapmaz"
Tarihi Aspendos Köprüsünde çirkin görüntü "Bizim bildiğimiz Türk gençliği bunu yapmaz"
Bursa’nın ulaşım ağı yenileniyor 56 otobüs daha entegre edildi, Tek tip kartla tüm ilçelere ulaşım sağlanıyor
Bursa’nın ulaşım ağı yenileniyor 56 otobüs daha entegre edildi, Tek tip kartla tüm ilçelere ulaşım sağlanıyor
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!