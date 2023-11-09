Aydın Germencik'teki çöp evin sahibi milyoner çıktı! Evinden tam 20 kamyon çöp çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Germencik ilçesinde babadan varlıklı bir ailenin ferdi olan 65 yaşındaki A.K., hiç evlenmeyince ailesinden ayrı kalıp kendisine düşen 7 Eylül Mahallesi'nde, içerisinde 3 ayrı ikametin bulunduğu baba evinde yaşamayı tercih etti.

A.K.'nin miras olarak kendisine kalan çok miktarda incir ve zeytin bahçesi olduğu ancak buradan gelen paralara hiç dokunmadığı kaydedildi.

Kendi halinde yaşayan A.K.'nin yalnız yaşadığı 3 haneli bahçeli evden ağır kokuların yayılması üzerine yapılan yazılı şikayet dilekçesi üzerine belediye ekipleri evde inceleme başlattı.

Aynı bahçeye bakan 3 evin de tamamen çöplerle dolu olduğunu gören ekipler temizlik çalışması başlattı. Yaklaşık 1 haftadır devam eden çalışmalarda şu ana kadar 20 kamyon çöp çıkaran, ev sahibinin engelleme girişimlerine rağmen ikna yoluna giden ekipler, çöpleri kepçelerle evden alıp kamyonlarla taşımaya devam ediyor.

Bir haftadır devam eden temizlik çalışmaları sırasında evden bir an bile ayrılmayan A.K., biriktirdiği çöplerin alınmaması için zaman zaman belediye ekiplerine direniyor.

Zaman zaman ilginç diyalogların da yaşandığı çöp evde A.K., evinin temizlenip badana yapıldıktan sonra ücretsiz olarak yeni eşyalarla düzüleceği belirtilmesine rağmen çöplerinin evden alınmamasını istedi.

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Her şeyin işe yarayacağını belirten A.K., evindeki kendisine göre değerli olduğunu belirttiği çöplerin alınmasına üzüldüğünü söyleyerek "Ben belediyeden bir şey istemiyorum. Eşyalarımı almayın" diyerek yıllardır biriktirdiği çöplerin alınmasına üzüldüğünü söyledi.

Çevre sakinleri, ekonomik durumu oldukça iyi olan A.K.'nin, bankalardaki hesaplarında yüklü miktarda parasının ve onlarca dönüm meyve bahçesinin olduğunu söyleyerek, şahsın tedavi ettirilmesini istedi.