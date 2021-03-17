Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş kimdir? Seyfullah Okumuş biyografisi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş İstiklal Marşı'nın kısık sesle veya içten okunması talimatını mı verdi? Okumuş hakkında çıkan iddialar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Ancak konuya ilişkin Okumuş'tan henüz bir açıklama gelmezken İl Milli Eğitim Müdürü hakkında kimdir? Kaç yaşında? Nereli? gibi sorular araştırılmaya başlandı.

AYDIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SEYFULLAH OKUMUŞ KİMDİR?

Seyfullah Okumuş, 20 Şubat 1966 yılında Çine´de doğdu. İlk tahsilini Çine Cumhuriyet İlkokulu’nda, orta ve lise tahsilini Çine İmam Hatip Lisesi’nde tamamlayan Okumuş, liseyi tamamladıktan sonra öğrenimine devam ettiği Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu. Seyfullah Okumuş aynı sene Diyarbakır Melik Ahmet Lisesi’nde öğretmenlik görevine başladı.

SEYFULLAH OKUMUŞ BİYOGRAFİSİ

Seyfullah Okumuş, 1997 yılında İzmir´e geldi ve Konak Saliha Hüseyin Özyavuz İlköğretim Okulu´nda (Öğretmen), Konak Kemal Reis İlköğretim Okulu´nda (Öğretmen-Müdür Yardımcısı), Konak Hâkimiyet-i Milliye İlköğretim Okulu´nda (Müdür Yardımcısı) ve Karşıyaka Anadolu İmam-Hatip Lisesi´nde (Okul Müdürü) öğretmen-idareci olarak,17 Haziran 2014 -04 Ağustos 2016 tarihleri arasında Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

5 Ağustos 2016 – 10 Aralık.2018 tarihleri arasında İzmir Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Okumuş, daha sonra Aydın İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamış olup evli ve 2 çocuk babasıdır.