Aydın, sağlıkta şiddete karşı mücadeleyi sürdürüyor

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı basın açıklamasında; "Geldiğimiz noktada meslektaşlarımızı hem pandemi koşulları, hem de giderek artan şiddet ortamında kaybediyoruz ve artık hiçbir arkadaşımızı kaybetmeye tahammülümüz kalmadığını açıkça söylüyoruz. Sadece fiziksel şiddet değil, psikolojik şiddet, sözel şiddet artarak devam etmektedir. Daha birkaç gün önce Osmaniye'de bir kamu görevlisinin, bir cumhuriyet savcısının, kurallara uymadan keyfi taleplerini yerine getirmediği için bir meslektaşımızın ters kelepçeyle gözaltına alınmak istenmesi, karakola ifadeye götürülmesi, her gün yaşadığımız şiddetin sadece bir örneğidir. Kamu gücünü kişisel hırsları için hoyratça kullanan ve suç işleyen Cumhuriyet savcısını kınıyor ve şiddete uğrayan meslektaşımızın yanında olduğumuzu belirtiyoruz" denildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI