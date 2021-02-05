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Aydın Üniversitesi 67 öğretim üyesi alım ilanı 2021!

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin 67 öğretim üyesi alacağı duyurmasının ardından detaylar merak konusu oldu. Peki başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar.

Aydın Üniversitesi 67 öğretim üyesi alım ilanı 2021!

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki çeşitli fakültelerde görev yapmak üzere 67 Prof.Dr., Doç.Dr., Dr.Öğretim üyesi alımı yapılacağına dair Basın İlan Kurumu internet sitesi üzerinden ilan yayımlandı. 

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Profesör  ve  Doçent  kadrolarına  müracaat  edecek  adaylar,  dilekçe  ve  özgeçmiş  ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 takım yayın dosyalarını bizzat  Rektörlük  Personel  Daire  Başkanlığına,  Dr.  Öğr.  Üyesi  kadrolarına  müracaat  edecek adayların  ise  ilgili  Fakülte  Dekanlıklarına  4 takım  dosya  ile  birlikte  şahsen  veya  posta aracılığı ile müracaat etmeleri gerekiyor.

BAŞVURU TARİHİ 2021

Başvurular 5 Şubat itibariyle başladı. Başvuru süresi ilanın yayım tarihi itibariyle 15 gündür.

İstanbul Aydın Üniversitesi 67 öğretim üyesi alım ilanı!

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Profesör,  Doçent ve Dr.  Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekiyor.

BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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