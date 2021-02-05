İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesindeki çeşitli fakültelerde görev yapmak üzere 67 Prof.Dr., Doç.Dr., Dr.Öğretim üyesi alımı yapılacağına dair Basın İlan Kurumu internet sitesi üzerinden ilan yayımlandı.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar, dilekçe ve özgeçmiş ekinde Doçentlik Belgesi ve bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 6 takım yayın dosyalarını bizzat Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Fakülte Dekanlıklarına 4 takım dosya ile birlikte şahsen veya posta aracılığı ile müracaat etmeleri gerekiyor.

BAŞVURU TARİHİ 2021

Başvurular 5 Şubat itibariyle başladı. Başvuru süresi ilanın yayım tarihi itibariyle 15 gündür.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekiyor.

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