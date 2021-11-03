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  3. Aydın'da aile katliamı! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kızını öldürdü!

Aydın'da aile katliamı! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kızını öldürdü!

Aydın'da Hüseyin Şentürk, boşanma aşamasında olduğu eşi Huriye Şentürk ve kızı Sevda Şentürk'ü tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra olay yerinden ayrılan Hüseyin Şentürk, aynı tabancayla intihar etti.

Aydın'da aile katliamı! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kızını öldürdü!

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, 71 yaşındaki Hüseyin Şentürk, kendisiyle aynı yaştaki eşi Huriye Şentürk ile boşanma aşamasındaydı. Eşiyle konuşmak için dün akşam saat 19.00 sıralarında evine giden Hüseyin Şentürk, çıkan tartışmanın ardından yanında getirdiği tabancayla ateş ederek eşini ve 49 yaşındaki kızını öldürdü. Daha sonra otomobiliyle olay yerinden uzaklaşan Hüseyin Şentürk aynı tabancayla intihar etti.

Aydın'da aile katliamı! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kızını öldürdü!

KIZI HASTANEDE KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Huriye Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Sevda Şentürk ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Sevda Şentürk de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Aydın'da aile katliamı! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kızını öldürdü!

300 METRE SONRA İNTİHAR ETTİ

Eşini ve kızını öldürdükten sonra olay yerinden otomobiliyle kaçan Hüseyin Şentürk'ün ise, yaklaşık 300 metre gittikten sonra aracın içerisinde aynı tabancayla kendini vurarak intihar ettiği belirlendi.

Şentürk ailesinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Aydın'da aile katliamı! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kızını öldürdü!Aydın'da aile katliamı! Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kızını öldürdü!

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